Natalia Paragoni ha condiviso sui social un momento molto delicato del suo percorso di cura: dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin e l’inizio della chemioterapia per il tumore, ha deciso di tagliarsi i capelli prima che cadessero a causa delle terapie, raccontando il gesto in un video pubblicato online e mostrando la sua reazione con grande forza e lucidità.

La confessione di Natalia Paragoni sul tumore e il sostegno del compagno Andrea Zelletta

La stessa Paragoni ha reso pubblica la diagnosi: un linfoma di Hodgkin scoperto in una fase particolarmente complessa, durante l’ottavo mese di gravidanza della seconda figlia. Dopo aver vissuto il periodo iniziale lontano dai riflettori, ha deciso di condividere il percorso terapeutico e l’inizio della chemioterapia avviata dopo il parto, spiegando anche la difficoltà di affrontare insieme maternità e malattia.

Il compagno, Andrea Zelletta, ha voluto darle sostegno anche pubblicamente, condividendo una foto dall’ospedale e parole molto intense: “Ci sono momenti in cui la vita cambia all’improvviso“, scrive, aggiungendo “E tu puoi solo fermarti, respirare e trovare la forza di restare in piedi anche quando dentro ti senti crollare“. Nel suo messaggio emerge il ritratto di una donna che affronta la fragilità senza perdere la propria dimensione familiare: “L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile… ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca“.

Il percorso è appena iniziato, ma la coppia ha scelto di affrontarlo unita: “Non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. Passo dopo passo“. Intanto, il profilo social di Natalia è stato invaso da messaggi di affetto e sostegno, segno della grande partecipazione del pubblico a questa fase complessa della sua vita.

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Natalia Paragoni si taglia i capelli durante la battaglia contro il tumore: il video sui social

Natalia Paragoni, 28 anni, nota al pubblico per la sua esperienza a Uomini e Donne, ha deciso di condividere con i follower un passaggio estremamente delicato della sua vita. A poche ore dall’annuncio della malattia, un linfoma di Hodgkin, e dall’avvio delle terapie, ha scelto di anticipare la caduta dei capelli legata alla chemioterapia, tagliandoli di propria volontà.

“Stanno iniziando a cadere, è il momento di tagliarli“, ha raccontato nelle storie Instagram, mentre documentava il momento nel bagno di casa. Il video mostra il passaggio dalla sua chioma bionda a un caschetto corto, trasformando un gesto necessario in un simbolo di accettazione e forza.

Accanto a lei la famiglia: la madre, il compagno Andrea Zelletta e le figlie, in un contesto intimo reso ancora più significativo dalla recente nascita della piccola Beatrice. In uno dei momenti più emotivi, Natalia abbraccia la prima figlia Ginevra e commenta: “Siamo uguali ora“.