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Gp Montecarlo, pole da favola di Antonelli davanti a Verstappen: la griglia di partenza

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(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli si prende la pole position del Gp di Montecarlo. Il pilota della Mercedes strappa il giro veloce al fotofinish (1:12:051), davanti a Max Verstappen e a Lewis Hamilton, diventando così a 19 anni il più giovane poleman a Monaco (di Leclerc il precedente record, ...

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Andrea Kimi Antonelli si prende la pole position del Gp di Montecarlo. Il pilota della Mercedes strappa il giro veloce al fotofinish (1:12:051), davanti a Max Verstappen e a Lewis Hamilton, diventando così a 19 anni il più giovane poleman a Monaco (di Leclerc il precedente record, a 23 anni). Quarto Leclerc, poi Hadjar, Russell e le due McLaren di Piastri e Norris.

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo.  

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montecarlo:  

1 Antonelli – 1:12.051 

2 Verstappen – 1:12.094 

3 Hamilton – 1:12.279 

4 Leclerc – 1:12.351 

5 Hadjar – 1:12.434 

6 Russell – 1:12.445 

7 Piastri – 1:12.624 

8 Norris – 1:12.765 

9 Gasly – 1:13.226 

10 Lawson – 1:13.412 

11 Albon – 1:13.787 

12 Sainz – 1:13.815 

13 Hülkenberg – 1:13.902 

14 Colapinto – 1:13.995 

15 Lindblad – 1:14.248 

16 Bortoleto – s.t. 

17 Ocon – 1:14.722 

18 Pérez – 1:14.747 

19 Bearman – 1:14.814 

20 Bottas – 1:15.283 

21 Alonso – 1:15.349 

22 Stroll – 1:16.061 

 

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