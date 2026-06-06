MotoGP: Bezzecchi terzo nella Sprint Race al Balaton Park nonostante il contatto

Marco Bezzecchi ha ottenuto un importante terzo posto nella Sprint Race del GP d'Ungheria, resistendo a un contatto con Fermin Aldeguer che ha danneggiato la sua moto

Il GP d’Ungheria ha regalato emozioni forti già nella Sprint Racecon Marco Bezzecchi che ha dimostrato grande resilienza per conquistare un prezioso podio. Il pilota italiano, leader del mondiale MotoGPha dovuto fare i conti con un contatto in pista che ha complicato la sua gara, ma è riuscito comunque a portare a casa un risultato importante per la classifica iridata.

Un contatto che ha cambiato la gara

Il momento cruciale della gara è arrivato al secondo o terzo giroquando Bezzecchi ha avuto un contatto con Fermin Aldeguer alla curva 11. “Ho sentito un piccolo contatto a centro curva”, ha spiegato il pilota dell’Aprilia nel post-gara. “Quel giro lì poi sul dritto mi hanno dato nella tabella un po’ di margine, forse per via del contatto lui ha perso qualcosa.

Il problema è che mi si è un po’ danneggiato il dietro della moto e infatti dopo in staccata era un po’ strana.”

Nonostante le difficoltà, Bezzecchi è riuscito a mantenere la concentrazione e a gestire la gara con intelligenza. “Fortunatamente con un po’ di calma e anche un po’ di rischi, sono riuscito comunque a fare una gara decente”, ha aggiunto.

La sua capacità di adattarsi alle condizioni della moto ha permesso di limitare i danni e di conquistare un risultato che potrebbe rivelarsi fondamentale per il campionato.

Una progressione importante

Partito sesto, Bezzecchi ha dimostrato una grande progressione durante la gara, riuscendo a risalire fino al terzo posto. “Non ci ho pensato più di tanto”, ha dichiarato. “È vero che chiaramente bisognava cercare di non fare errori e partendo sesto, in questa pista così stretta, soprattutto alla prima curva, non bisognava farsi prendere troppo. Però sono riuscito comunque a fare una buona partenza e una volta che mi sono trovato lì mi sono detto provo e vediamo come va.”

Il pilota ha ammesso di aver preso qualche rischio, ma ha sottolineato che era la scelta giusta per cercare di portare a casa un risultato importante. “Ho preso qualche rischio, è vero, però una volta che mi son trovato lì, secondo me era giusto provare a portare a casa questo risultato e anche per raccogliere informazioni importanti per domani che comunque non sarà una gara facile”, ha spiegato.

La sfida del mondiale

Bezzecchi ha anche parlato del suo approccio al campionato, sottolineando che non sta pensando troppo al mondiale in questo momento. “Non sto pensando più di tanto al Mondiale”, ha dichiarato. “Sto cercando di guardare me stesso, e lavorare bene. Il livello è sicuramente altissimo. Marc è forte qui e ce lo aspettavamo: solo lui diceva di no, ma lo sapevamo tutti.”

Il riferimento è a Marc Marquezche ha conquistato la pole position per la gara principale del GP d’Ungheria. Lo spagnolo ha fermato il tempo in 1’36″785, precedendo Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Bezzecchi, con il sesto tempo in qualifica, ha dovuto affrontare una gara complicata, ma ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di gestire le situazioni difficili.

La gara principale del GP d’Ungheria promette ulteriori emozioni, con Bezzecchi che dovrà affrontare la sfida di partire dalla sesta posizione. “Sono ancora un po’ preoccupato per domani, perché la sesta è una posizione bastarda, tutta all’interno. Sarà importante fare un bel lavoro anche domani”, ha concluso il pilota italiano.