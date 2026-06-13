Novità editoriali: saggi sull'educazione, romanzo psicologico e indagine su Luigi Pirandello

Questa rassegna concentra l’attenzione su alcune novità editoriali che tornano su temi familiari, psicologici e biografici. A collegare i volumi è la volontà di mettere in discussione idee consolidate: il confine tra diritti e doveri in famiglia, la natura subdola della manipolazione nelle relazioni e l’interpretazione storica di una figura letteraria centrale come Luigi Pirandello.

Osvaldo Poli: ripensare l’educazione tra diritti e responsabilità

In uscita con Mondadoriil libro di Osvaldo Poli propone una riflessione netta sulla pedagogia contemporanea e sul rapporto genitori-figli. Partendo dall’idea che la cultura educativa moderna ha esaltato i diritti dei figli — ascolto, riconoscimento delle emozioni, comprensione — Poli segnala però l’oblio della reciproca responsabilità: che cosa devono i figli a chi li ha cresciuti?

Non si tratta di invocare forme autoritarie del passato, ma di recuperare un principio di misura: chiedere ai ragazzi uno sforzo, una rinuncia o la capacità di rispondere delle proprie azioni non equivale a crudeltà, ma è un modo per costruire resistenza emotiva e autonomia.

Poli analizza inoltre alcuni virus culturali contemporanei come il cosiddetto disagismo e il determinismo educativo, mostrando come questi paradigmi possano indebolire la capacità di responsabilità e di crescita dei giovani.

Piergiorgio Pulixi, Yasmina Reza e la messinscena del confronto

Con il romanzo pubblicato da SemPiergiorgio Pulixi mette in scena un incontro apparentemente ordinario in un ristorante raffinato che si trasforma in un gioco di potere psicologico.

La protagonista femminile si presenta con elegante compostezza, l’uomo gioca d’attesa: ciò che si consuma tra i due non è violenza fisica ma una sottilissima forma di violenza relazionalefatta di domande, ricatti psicologici e manipolazione.

Questa dinamica richiama, per tono e meccanismo, la pièce di Yasmina Reza in cui le buone maniere celano tensioni squassanti: la conversazione diventa campo di battaglia e l’identità dei personaggi si consuma tra sguardi e parole. Nei due testi il teatro e il dialogo rivelano più di quanto le azioni esteriori possano mostrare, mostrando come la persuasione e il potere simbolico possano annullare il libero arbitrio.

Annamaria Andreoli e il ritratto di Luigi Pirandello

Il saggio di Annamaria Andreoliedito da Rizzolitorna sul nodo biografico e interpretativo di Luigi Pirandello (Agrigento 1867 – Roma 1936). Andreoli esplora l’uomo nascosto dietro i personaggi e prova a rispondere alla domanda: chi era Pirandello, al di là delle maschere teatrali?

Per farlo l’autrice analizza carteggi, atti notarili e testimonianze familiari che gettano luce su aspetti controversi e poco noti della vicenda personale dell’autore. Emergono temi ricorrenti nella sua opera e nella sua vita: la crisi dell’identità, l’alienazione e la tensione verso verità multiple. Andreoli riporta anche riflessioni che Pirandello stesso espresse sulla condizione umana, utilizzando frasi che incarnano la sua visione paradossale della realtà.

Documenti, eredità e contestualizzazione storica

Tra le informazioni portate alla luce nel saggio compaiono relazioni familiari complesse, il rapporto con figure importanti della sua carriera teatrale — tra queste Marta Abbadefinita come “una e unica” — e la complessa intrecciatura tra vita privata e notorietà pubblica. Andreoli non si limita a catalogare eventi: cerca di ricomporre la tensione tra l’uomo e l’artista, mettendo in rilievo come la vicenda personale possa aver alimentato la poetica pirandelliana.

Il saggio affronta inoltre il rapporto ambiguo con il contesto politico dell’epoca, un tema che attraversa molte biografie del Novecento italiano, e riporta il nodo della vicinanza personale tra Pirandello e figure politiche quali Mussoliniun elemento che, nella narrazione storica, assume rilievo per comprendere le complessità del Ventennio.

Queste uscite coincidono nel proporre riflessioni sulla responsabilità individuale e collettiva: dalla richiesta di autonomia ed equilibrio nell’educazione, alla lettura delle dinamiche di potere nelle relazioni private, fino alla ricostruzione critica di una biografia letteraria che continua a interrogare la nostra comprensione della modernità. I libri presentati offrono strumenti diversi — saggio, romanzo, inchiesta biografica — per ripensare temi che restano centrali nel dibattito culturale contemporaneo.