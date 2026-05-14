Restaurate e visitabili le tombe TT416 e TT417 ad Al-Khokha

Restaurate e visitabili le tombe TT416 e TT417 ad Al-Khokha

Le tombe di Rabuya (TT416) e Samut (TT417) a Luxor sono state restituite al pubblico dopo un progetto iniziato nel 2015 e concluso nel 2026, con interventi mirati di conservazione e miglioramento dei servizi

Le tombe attribuite ad Amenhotep, detto Rabuya (TT416), e a suo figlio Samut (TT417), scavate nell’area di Al-Khokha sulla riva occidentale di Luxor, sono state ufficialmente rese accessibili al pubblico al termine di un complesso intervento di restauro e riqualificazione. All’inaugurazione hanno partecipato il ministro del Turismo e delle Antichità egiziane, Abdel-Muttaleb Amara e figure istituzionali come il dottor Hesham El-Leithy, oltre a rappresentanti del settore turistico, sottolineando l’importanza culturale dell’operazione.

Un progetto pluriennale e le tappe principali

Il recupero del sito è parte di un programma avviato nel 2015, con attività di scavo e documentazione che sono riprese nel 2026 e proseguite fino al 2026, prima della fase finale di restauro completata nel 2026. Il ministro ha descritto questo lavoro come il frutto di un lungo percorso di lavoro e ha ribadito che la protezione delle antichità resta una priorità istituzionale.

Il progetto non si è limitato al consolidamento delle strutture, ma ha previsto anche interventi per migliorare l’accessibilità e l’esperienza del visitatore.

Obiettivi conservativi

Gli interventi si sono concentrati sulla stabilizzazione dei supporti murari, la pulizia controllata delle superfici pittoriche e la prevenzione del degrado atmosferico. L’approccio ha privilegiato tecniche reversibili e materiali compatibili, elementi chiave per la tutela a lungo termine delle opere.

I restauratori hanno lavorato in sinergia con archeologi e tecnici museali per assicurare che la fruizione non comprometta l’integrità delle testimonianze antiche, rispettando standard internazionali di conservazione e monitoraggio.

Caratteristiche archeologiche delle tombe

Le sepolture risalgono al Nuovo Regno: la tomba di Rabuya è riferita al regno di Thutmose III, mentre quella di Samut è collegata a Thutmose IV. Entrambe presentano la classica pianta a T che caratterizza le tombe di ranghi elevati della XVIII dinastia. Le pareti sono riccamente decorate con scene che ricostruiscono aspetti della vita quotidiana e del mondo rituale, offrendo una panoramica dettagliata della società dell’epoca.

Decorazioni e repertorio iconografico

Le pitture murali documentano attività come agricoltura, artigianato e produzione alimentare, accanto a rappresentazioni di riti funerari e iconografie religiose. I colori originali, dove preservati, restituiscono un’immagine vivida delle pratiche simboliche e materiali della comunità che circondava i defunti. Questi elementi consentono ai visitatori di comprendere aspetti economici e spirituali dell’antico Egitto, arricchendo l’offerta culturale di Luxor.

Servizi e fruizione: miglioramenti per i visitatori

Oltre al restauro delle strutture, il progetto ha previsto il potenziamento dei servizi per i visitatori: nuove segnaletiche informative, aree ombreggiate e materiale informativo bilingue sono stati installati per rendere la visita più agevole e formativa. Queste misure mirano a integrare la tutela con la fruizione responsabile, favorendo un turismo sostenibile che valorizzi il patrimonio senza comprometterlo.

Accessibilità e accoglienza

Le migliorie includono percorsi organizzati e punti di sosta che consentono una visita graduale e rispettosa dei ritmi di conservazione. Il personale locale è stato formato per guidare i visitatori e fornire informazioni contestuali, mentre strumenti didattici bilingue aiutano a contestualizzare le scene raffigurate sulle pareti. Tutto questo contribuisce a trasformare le tombe in un’esperienza educativa oltre che spettacolare.

Impatto sul turismo e prospettive

Il ministro ha collegato la riapertura delle tombe al più ampio contesto di crescita del settore turistico egiziano, citando un incremento del 15,6% nel primo trimestre del 2026 e ribadendo l’obiettivo di raggiungere i 30 milioni di visitatori nei prossimi anni. La valorizzazione di siti come Al-Khokha è vista come leva per rafforzare il turismo culturale, sostenuta dallo sviluppo dei comparti dell’aviazione e dell’ospitalità.

In sintesi, la riapertura delle tombe di Rabuya e Samut rappresenta un arricchimento per il panorama archeologico di Luxor e un esempio di come il restauro integrato a servizi di qualità possa ampliare l’attrattiva culturale della regione, garantendo al tempo stesso la salvaguardia delle testimonianze per le generazioni future.