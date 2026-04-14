Il complesso della Konnyushennoye Vedomstvo a San Pietroburgo sarà oggetto di un restauro che prevede spazi pubblici, aree di ristorazione e percorsi pedonali attraverso cinque padiglioni storici

A fine aprile inizieranno i lavori di recupero di un edificio storico che per decenni è rimasto in stato di abbandono: la Konnyushennoye Vedomstvo, la storica scuderia imperiale di San Pietroburgo. Secondo il resoconto di Interfax, il complesso, sorto nel XVIII secolo, è stato oggetto di un progetto di riqualificazione che mira non solo a restituire funzionalità alla struttura ma anche a rigenerare gli spazi urbani circostanti.

L’intervento coinvolgerà fasi operative distinte e il coordinamento di team di conservatori e imprese edili.

La Konnyushennoye Vedomstvo fu istituita sotto Peter il Grande per ospitare cavalli, carrozze e il personale necessario alla gestione della flotta equestre. L’edificio occupa una posizione di grande rilievo tra il Hermitage e la Church of the Savior on Spilled Blood, quest’ultima nota come il luogo dell’assassinio di Alexander II nel 1881.

Oggi il sito è riconosciuto come bene culturale federale (designazione del 2001) e il progetto di recupero cerca di conciliare il rispetto della memoria storica con la necessità di rendere fruibili i luoghi alla cittadinanza.

Il progetto e la riconversione degli spazi

Le autorità cittadine di San Pietroburgo hanno concesso di recente il permesso per un piano di riconversione che prevede una ripartizione degli spazi: il 60% sarà destinato a aree pubbliche mentre il 40% ospiterà attività di ristorazione. La firma progettuale è dello studio Studio 44, che ha elaborato un masterplan capace di integrare conservazione e nuove funzioni urbane. L’obiettivo dichiarato è offrire spazi aperti al pubblico, migliorare la rete pedonale e creare occasioni di vivibilità senza snaturare il carattere storico del complesso.

Fase iniziale: demolizioni controllate e consolidamento

La prima fase, come spiegato da Nikita Yaveyn, responsabile di Studio 44, prevederà operazioni di demolizione controllata e interventi di consolidamento strutturale per stabilizzare le parti più compromesse. Questa attività preparatoria non è fine a sé stessa: serve a garantire sicurezza per gli operatori e a creare condizioni adeguate per gli interventi conservativi successivi. Le imprese addette stanno già procedendo alla pulizia del cantiere per assicurare l’accessibilità completa ai restauratori e ai costruttori coinvolti.

Nuovi percorsi e riuso dei padiglioni storici

Il progetto prevede il recupero di cinque padiglioni storici che saranno trasformati in punti di accesso e collegamento: una serie di ingressi che genereranno nuovi percorsi pedonali tra la riva della Moika e la Konnyushennaya Square, oltre a favorire l’accesso ai ponti e alle aree limitrofe. Il ripristino dei padiglioni come snodi urbani renderà il complesso parte integrante della rete cittadina, migliorando la fruizione turistica e locale e valorizzando la relazione con i monumenti vicini.

Un equilibrio tra conservazione e modernizzazione

La sfida principale è mantenere il valore storico dell’edificio preservando al contempo la sua capacità di dialogare con la città contemporanea. Gli interventi di restauro saranno coordinati con criteri di conservazione che rispettino materiali, tecniche costruttive e l’impianto originario, mentre le funzioni nuove saranno studiate per non sovraccaricare il complesso. L’idea è offrire servizi e fruibilità senza alterare l’identità storica della scuderia.

Valore culturale e tutela

Designata come bene culturale federale nel 2001, la scuderia imperiale rappresenta un tassello importante della storia urbana di San Pietroburgo. Il restauro non è soltanto un’operazione edilizia: è un atto di tutela della memoria collettiva che richiede la collaborazione di storici, conservatori e amministrazioni. Il progetto punta a restituire alla città un luogo che per decenni è stato in stato di degrado, trasformandolo in un risorsa pubblica capace di raccontare la città imperiale e le sue trasformazioni.

Un appello per il giornalismo indipendente

Parallelamente alla notizia sul restauro, nel comunicato di provenienza era presente un messaggio dei giornalisti che sottolinea le difficoltà affrontate dalla stampa indipendente in Russia. La redazione ha ricordato di essere stata etichettata come organizzazione indesiderata e, in precedenza, come “foreign agent”, condizioni che mettono a rischio il lavoro dei giornalisti. Il messaggio sollecita il sostegno dei lettori per continuare a garantire un giornalismo indipendente e accurato, offrendo anche la possibilità di contributi ricorrenti per sostenere l’attività editoriale.

Nel complesso, il recupero della Konnyushennoye Vedomstvo si presenta come un intervento complesso che coniuga recupero storico e rigenerazione urbana. L’avvio a fine aprile segnerà l’inizio di una serie di fasi in cui qualità conservativa e fruibilità pubblica dovranno procedere di pari passo; sarà fondamentale seguire gli sviluppi per valutare l’impatto dell’opera sulla città e sulla tutela del patrimonio.