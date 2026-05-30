Compagno arrestato per maltrattamenti dopo il decesso della bimba a Bordighera

È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna collegata al caso della bimba trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026; l'accusa è di maltrattamenti aggravati con esito mortale

La vicenda che ha scosso la comunità di Bordighera ha portato questa volta a un arresto: Manuel Iannuzzi, di 42 anni, è stato fermato dalle autorità con l’accusa di maltrattamenti aggravati in relazione alla morte della bambina di due anni trovata nella città ligure. Il caso, emerso con grande clamore, continua a essere seguito dagli inquirenti che hanno ricostruito i passaggi che hanno condotto alla tragica scoperta del 9 febbraio 2026.

Il fermo e le imputazioni

Secondo quanto reso noto, il provvedimento restrittivo riguarda i presunti comportamenti violenti nei confronti della minore, la cui morte ha portato a un’ipotesi di reato aggravata. Gli investigatori hanno contestato a Iannuzzi la responsabilità per una serie di episodi riconducibili a maltrattamenti, ora valutati con la massima severità proprio perché collegati all’esito mortale.

Quali sono le accuse specifiche

L’accusa principale è quella di maltrattamenti aggravati dalla morte, una fattispecie che indica come le condotte violente nei confronti di una persona vulnerabile abbiano avuto una conseguenza fatale. In questi procedimenti, la qualificazione giuridica prende in considerazione non solo gli atti singoli, ma anche il contesto ripetuto e la condizione di vulnerabilità della vittima, che in questo caso è una bambina di due anni.

Il contesto della scoperta

La bimba è stata trovata priva di vita a Bordighera il 9 febbraio 2026, circostanza che ha innescato immediate indagini per chiarire dinamiche e responsabilità. La presenza in casa di persone legate alla vittima ha portato gli investigatori a focalizzarsi sul compagno della madre, Manuel Iannuzzi, la cui posizione è ora al centro dell’istruttoria.

Tempistiche e rilievi investigativi

Le fasi preliminari dell’indagine hanno previsto acquisizioni testimoniali, rilievi sul luogo e accertamenti tecnici volti a ricostruire le ultime ore di vita della bambina. Per gli inquirenti risultano rilevanti sia le dichiarazioni raccolte sia gli elementi materiali che possono collegare il comportamento degli indagati all’esito tragico. Qui la parola collaborazione fra forze dell’ordine e équipe investigative è cruciale per la ricostruzione oggettiva dei fatti.

Implicazioni legali e successive procedure

L’arresto di Iannuzzi segna l’avvio di una fase processuale che prevede approfondimenti difensivi e probatori. Nel procedimento, la difesa avrà la possibilità di accedere agli atti e proporre proprie analisi, mentre il pubblico ministero procederà con richieste e integrazioni investigative necessarie a sostenere l’accusa in giudizio. L’ipotesi di reato di maltrattamenti aggravati comporta conseguenze penali rilevanti se confermata in sede processuale.

Cosa succede dopo l’arresto

Dopo il fermo le persone coinvolte possono essere interrogate e saranno valutate eventuali misure cautelari dal giudice per le indagini preliminari. La durata e l’esito della fase cautelare dipendono dagli elementi raccolti: gravità del quadro indiziario, rischio di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento probatorio sono tra i punti su cui si concentrano le valutazioni dell’autorità giudiziaria.

La comunità locale resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre gli organi competenti continuano a lavorare per chiarire ogni aspetto della vicenda. La notizia dell’arresto ha riacceso l’attenzione sulla tutela dei minori e sulle procedure di intervento in caso di sospetti di maltrattamento, temi che spesso richiedono coordinamento tra servizi sociali, forze dell’ordine e magistratura per prevenire eventi drammatici.

Resta aperta la necessità di approfondire i fatti emersi fino ad oggi: la verifica delle responsabilità e la ricostruzione completa delle circostanze antecedenti al 9 febbraio 2026 saranno fondamentali per stabilire la verità processuale. La vicenda, pur nella sua drammaticità, sottolinea l’importanza di meccanismi di tutela e di segnalazione tempestiva dei casi sospetti verso soggetti deboli come i bambini.