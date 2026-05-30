La trasmissione Dentro la Notizia ha deciso di mostrare in esclusiva le immagini di Francesco Dolci nel cimitero in cui era sepolta Pamela Genini. Secondo l’accusa stava controllando la tomba.

Pamela Genini: i video di Francesco Dolci al cimitero mostrati a Dentro la Notizia

Dentro la Notizia ha mostrato in esclusiva i filmati delle telecamere di sorveglianza del cimitero di Strozza.

Nei video si nota Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa dall’ex compagno. Secondo gli inquirenti, le due visite al cimitero riprese dalle telecamere sarebbero molto importanti per la ricostruzione dei fatti.

Sono due le visite che Francesco Dolci ha fatto al cimitero di Strozza, che stanno interessando sempre di più gli inquirenti.

Una è datata 21 marzo e l’altra 23 marzo. Secondo le indagini, l’uomo si sarebbe recato al cimitero per controllare la tomba di Pamela Genini.

Pamela Genini, le visite di Francesco Dolci al cimitero: i video

Il primo video è datato 21 marzo. Si vede Francesco Dolci che entra nel cimitero insieme alla madre.

I due sarebbero andati verso la lapide di Pamela Genini, dove si sarebbero fermati per due minuti. Secondo gli inquirenti stava controllando la tomba. All’uscita Dolci si è poi separato dalla madre per uscire seguendo una strada diversa.

Il secondo video è datato 23 marzo, lo stesso giorno in cui è stata scoperta la profanazione della tomba della giovane. Dolci era al cimitero da solo e si sarebbe diretto verso la lapide della ex fidanzata. Dopo dieci secondi ha scattato una fotografia alla tomba. Ha spiegato il suo gesto dicendo che si era reso conto che qualcosa non andava, perché aveva notato l’assenza di alcuni bulloni.