Linea ferroviaria del Brennero danneggiata: ritardi oltre un’ora tra Peri e...

Linea ferroviaria del Brennero danneggiata: ritardi oltre un’ora tra Peri e...

Linea del Brennero in tilt tra Peri e Dolcè: danni ai binari e incendio, ritardi fino a 100 minuti e bus sostitutivi attivi.

Forti disagi sulla linea ferroviaria del Brennero, dove la circolazione risulta rallentata a causa di un danneggiamento dell’infrastruttura tra Peri e Dolcè e di un incendio sviluppatosi all’alba. I treni registrano ritardi, variazioni e cancellazioni, con l’attivazione di bus sostitutivi per garantire i collegamenti.

Linea ferroviaria del Brennero: circolazione rallentata tra Peri e Dolcè

La circolazione lungo la linea del Brennero sta attraversando una fase di forte criticità.

Secondo quanto riferito, il servizio risulta “fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell’infrastruttura da parte di ignoti”, comunica Trentialia. L’interruzione ha generato pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario, con convogli costretti a procedere a velocità ridotta e una gestione operativa complessa lungo l’intera tratta interessata.

Le conseguenze si riflettono su diverse tipologie di collegamenti: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono accumulare ritardi fino a circa 100 minuti.

In alcuni casi, i servizi locali subiscono modifiche di percorso o cancellazioni, mentre sono state attivate corse sostitutive su gomma per garantire i collegamenti essenziali.

Linea ferroviaria del Brennero danneggiata: ritardi superiori a un’ora

Come riportato dall’Ansa, alla base dei problemi si segnala un episodio avvenuto nelle prime ore del mattino: all’alba è divampato un rogo, le cui cause restano ancora da chiarire.

Lo stop, attivo dalle 5, ha coinvolto anche un Intercity partito da Roma e diretto a Bolzano, con arrivo previsto alle 8.08, contribuendo all’accumulo dei ritardi.

La situazione si inserisce in un contesto già complicato, coincidente con il blocco stradale del valico italo-austriaco legato a una manifestazione ambientalista, durante la quale era stato consigliato di evitare l’uso dell’auto privilegiando i mezzi pubblici. Pur con una parziale ripresa della circolazione, Trenitalia segnala ancora ritardi diffusi, variazioni e cancellazioni, confermando l’attivazione di autobus sostitutivi per limitare i disagi ai viaggiatori.