Stop temporaneo ai voli all’aeroporto di Monaco di Baviera dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L’allarme, scattato nelle prime ore della mattinata, ha portato alla chiusura precauzionale dello scalo e a brevi disagi operativi prima della ripresa del traffico aereo.

Voli sospesi a Monaco dopo l’avvistamento di un drone

Momenti di apprensione questa mattina all’aeroporto di Monaco di Baviera, dove le attività di volo sono state improvvisamente interrotte dopo la segnalazione di un possibile drone nelle vicinanze delle piste. L’episodio si è verificato poco dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver notato un oggetto sospetto durante le operazioni di atterraggio e decollo.

A seguito della segnalazione è scattata la procedura di sicurezza e le autorità hanno disposto la chiusura temporanea delle piste.

“In coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste”, ha affermato un portavoce della polizia, che ha anche precisato che “non è possibile dire quanto durerà la chiusura”.

La misura è stata adottata in via precauzionale per tutelare passeggeri ed equipaggi.

Voli sospesi a Monaco dopo l’avvistamento di un drone: “Graduale ripartenza”

Dopo le verifiche effettuate dalle forze dell’ordine e dai responsabili della sicurezza aeroportuale, il traffico aereo è stato progressivamente riattivato nel corso della mattinata. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, tra cui Focus Online e Bild, la sospensione è durata poco, ma ha comunque provocato alcuni disagi operativi. La pagina delle partenze dello scalo indicava, intorno alle 10, diversi voli in ritardo o cancellati.

Nonostante l’interruzione, le operazioni sarebbero poi tornate alla normalità in tempi brevi, consentendo la ripresa dei collegamenti aerei. Le autorità aeroportuali e la polizia non hanno rilasciato ulteriori commenti immediati sull’accaduto, mentre la situazione è rientrata senza ulteriori conseguenze.