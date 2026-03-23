Incidente all'aeroporto di New York: dopo uno scontro tra un aereo e un veicolo sulla pista, il traffico allo scalo di LaGuardia è stato fermato.

Momenti di forte disagio all’aeroporto LaGuardia a New York, dove un incidente sulla pista che ha coinvolto un aereo e un veicolo di servizio ha portato alla sospensione temporanea dei voli. Le autorità sono intervenute immediatamente per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area, mentre decolli e arrivi hanno subito cancellazioni, ritardi e deviazioni.

Emergenza a New York: incidente in pista, stop ai voli all’aeroporto LaGuardia

Lo scalo di New York City ha registrato una sospensione improvvisa delle operazioni a seguito di un incidente avvenuto su una pista, che ha coinvolto un aeromobile regionale e un veicolo di servizio. Come riportato da Il Corriere della Sera, l’episodio si è verificato nelle fasi di atterraggio, quando un jet regionale operato da Air Canada e gestito da un vettore regionale ha impattato contro un mezzo dei vigili del fuoco.

In risposta, la Federal Aviation Administration ha disposto il fermo temporaneo dei decolli, con la possibilità di estendere la misura in base agli sviluppi, causando un effetto immediato sull’intero sistema aeroportuale: numerosi voli sono stati cancellati o ritardati, mentre diversi collegamenti in arrivo sono stati deviati verso altri scali o rimandati al punto di partenza.

Incidente in pista all’aeroporto LaGuardia: l’intervento dei soccorsi

Le squadre di emergenza e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e gestire le conseguenze dell’impatto, che ha coinvolto un velivolo di tipo Bombardier CRJ-900, proveniente da Montreal. Secondo le prime informazioni, la collisione sarebbe avvenuta a velocità ridotta, intorno a poche decine di chilometri orari, subito dopo l’atterraggio, provocando danni alla parte anteriore dell’aereo, senza tuttavia segnalazioni di feriti gravi. Alcune ricostruzioni indicano che il veicolo avrebbe attraversato la pista poco prima dell’impatto, in un contesto ancora al vaglio delle autorità.

L’area del Queens ha risentito delle conseguenze dell’evento, con rallentamenti del traffico, presenza di mezzi di soccorso e disagi alla viabilità, mentre le autorità locali hanno raccomandato alla popolazione di adottare percorsi alternativi e attendere il ritorno alla normalità operativa dello scalo.

Scontro sulla pista a LaGuardia: due vittime e aeroporto chiuso dopo l’incidente