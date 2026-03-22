Groenlandia, Danimarca contro Usa: dinamiche geopolitiche e preparativi militari tra timori di intervento statunitense e strategie difensive europee.

Negli ultimi mesi il dibattito geopolitico internazionale si è intensificato attorno alla Groenlandia, territorio strategico per posizione geografica e risorse. Alcune indiscrezioni riportate da fonti europee e rilanciate da media internazionali suggeriscono che la Danimarca avrebbe valutato scenari difensivi avanzati in risposta a possibili tensioni con gli Usa. In questo contesto si inseriscono presunte operazioni militari, consultazioni diplomatiche riservate e misure preventive volte a garantire la sicurezza del territorio e a contenere eventuali escalation.

Groenlandia, coordinamento internazionale e reazioni politiche

Le attività di pianificazione non si sarebbero limitate al solo ambito militare, ma avrebbero coinvolto anche una dimensione politica e multilaterale. Dopo le elezioni statunitensi del 2024, Copenaghen avrebbe avviato consultazioni riservate con vari leader europei, mentre il progressivo aumento delle tensioni avrebbe spinto verso un rafforzamento della cooperazione tra più Paesi.

Un funzionario francese anonimo ha dichiarato che “con la crisi in Groenlandia, l’Europa ha capito una volta per tutte che dobbiamo essere in grado di provvedere alla nostra sicurezza“.

In questo contesto, la premier danese Mette Frederiksen avrebbe sottolineato che un eventuale attacco contro un alleato NATO avrebbe avuto conseguenze sistemiche, mentre una fonte della difesa ha osservato: “Non ci trovavamo in una situazione simile dall’aprile del 1940“. Secondo ulteriori testimonianze, anche figure politiche come Donald Trump, Nicolas Maduro e Jens-Frederik Nielsen sono state indirettamente coinvolte nel contesto delle tensioni che hanno contribuito a rendere lo scenario particolarmente instabile.

“Pronti a bombardarle”. Groenlandia, il piano segreto della Danimarca in caso di invasione

Secondo diverse ricostruzioni provenienti da fonti confidenziali e riportate dall’emittente danese DR, la Danimarca avrebbe valutato con estrema serietà l’ipotesi di un possibile intervento degli Stati Uniti sulla Groenlandia. In questo contesto, le autorità di Copenaghen avrebbero predisposto misure preventive, tra cui l’invio nel territorio autonomo di materiali sanitari e dispositivi esplosivi destinati, in caso di necessità, a compromettere le infrastrutture aeroportuali di Nuuk e Kangerlussuaq. L’obiettivo sarebbe stato quello di ostacolare l’eventuale utilizzo delle piste da parte di forze statunitensi, rafforzando così la capacità di resistenza locale.

Le informazioni raccolte indicano che già a gennaio sarebbero stati trasferiti contingenti militari danesi insieme ad altri reparti europei, dotati anche di equipaggiamento specifico. Parallelamente, secondo quanto emerso, sarebbero stati attivati canali diplomatici riservati per ottenere supporto politico da partner europei come Francia e Germania, in un quadro di crescente tensione internazionale. In questo scenario si inserisce anche l’attenzione verso l’operazione in Venezuela del 3 gennaio, evento che avrebbe contribuito ad accelerare le valutazioni strategiche, portando a considerare diversi scenari di sicurezza.