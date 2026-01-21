La questione Groenlandia continua a tenere banco, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che vuole l’isola più grande del mondo a tutti i costi. Tempo fa aveva anche detto di non escludere l’intervento militare. Ora ecco le sue parole da Davos e la conseguente reazione della Danimarca.

Groenlandia, parla Trump: “Uso della forza non necessario”

C’era grande attesa per il discorso di Donald Trump a Davos, al World Econimic Forum. Il Tycoon ha affrontato diversi temi spinosi tra cui quello della Groenlandia. Se tempo addietro aveva detto di non escludere l’uso della forza per annettere agli Usa l’isola più grande del mondo, ora Trump ha affermato che “in Groenlandia non necessario l’uso della forza, ci sarà buon senso.” Vediamo ora come ha reagito la Danimarca alle parole del presidente Usa.

Groenlandia, la reazione della Danimarca al discorso di Trump: l’annuncio del ministro Rasmussen

Il Ministro degli Esteri danese, Rasmussen, ha reagito così alle parole di Donald Trump sulla Groenlandia: “ciò che emerge chiaramente da questo discorso è che l’ambizione del presidente rimane intatta. E’ certamente positivo che abbia detto ‘non useremo la forza militare’, dobbiamo ovviamente tenerne conto, ma ciò non fa scomparire il problema,” ha dichiarato ai giornalisti.