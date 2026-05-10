Britney Spears sta affrontando un momento difficile. L'ex reginetta del pop ha deciso di rompere il silenzio.

Britney Spears ha deciso di rompere il silenzio dopo le notizie dell’arresto e della riabilitazione. La cantante ha vissuto un nuovo momento particolarmente difficile e buio.

Britney Spears rompe il silenzio dopo l’arresto e la riabilitazione

Lo scorso 4 marzo Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza, mentre era alla guida della sua Bmw.

Un mese dopo ha deciso di ricoverarsi volontariamente in una clinica di riabilitazione per ricevere un aiuto contro l’abuso di alcol e sostanze. La cantante ha evitato il carcere anche grazie al suo ricovero e la sua accusa è stata ridotta a “guida pericolosa”, che le è valsa una condanna a 12 mesi di libertà vigilata, con alcuni obblighi aggiuntivi, come il pagamento di una multa di 471 dollari, il completamento di un programma per chi viene arrestato conquista accusa e due sedute a settimana da uno psichiatra.

L’ex reginetta del pop ha deciso di rompere il silenzio, dopo il ritorno nella sua abitazione di Los Angeles, accanto al suo secondogenito Jayden James, che la sostiene. Ha ripreso a essere attiva sui social network, pubblicando su Instagram diverse immagini, un vecchio video in cui balla e uno insieme al primo figlio Sean Preston.

Britney ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni dopo questo periodo difficile, spiegando che alcuni eventi hanno avuto un lato positivo e ringraziando i nuovi amici che ha conosciuto.

Britney Spears dopo il ricovero: le dichiarazioni della cantante

“Sono davvero grata ai miei amici e a tutte le splendide persone nuove che ho incontrato durante il mio percorso spirituale… è stata una benedizione inaspettata. Devo ancora imparare a essere gentile con me stessa e con il modo in cui mi parlo” ha dichiarato Britney Spears sul suo profilo Instagram.

Secondo quanto riportato da PageSix, una fonte avrebbe rivelato che al momento la cantante sta bene. “La rehab è stata un’ottima opportunità per lei di ritrovare il proprio equilibrio. Guarda al futuro con ottimismo” ha dichiarato questa fonte, spiegando che la cantante si sta concentrando sul proprio benessere. Anche il suo manager, Cade Hudson, aveva espresso a speranza che questo potesse rappresentare un passo importante verso il cambiamento.