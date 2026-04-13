Britney Spears si è ricoverata volontariamente in una struttura di cura. La notizia del ricovero arriva da una fonte diretta, il suo rappresentante, che lo ha confermato ad ABC News. Per il momento nessun dettaglio in più.

Britney Spears ricovero, la conferma e i giorni dopo l’arresto

Poche settimane prima, a marzo, l’arresto.

I registri dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura lo riportano. Data precisa: 4 marzo.

Secondo quanto riferito dalla California Highway Patrol – fonte delle ricostruzioni investigative – la cantante sarebbe stata fermata dopo una segnalazione per guida ad alta velocità, sembrerebbe fosse stata trovata sola in auto.

Gli agenti parlano di sospetto stato di alterazione ed è così che vengono eseguiti anche i test di sobrietà effettuati sul posto.

Poi il passaggio più delicato. Gli esami chimici. Che, al momento, non sono ancora stati resi noti ma l’indagine resta aperta.

Britney Spears viene rilasciata la mattina successiva. Ma la vicenda non si chiude lì, è attesa il 4 maggio 2026 davanti alla Corte superiore della contea di Ventura. Un passaggio formale forse ma certamente per lei devcisivo.

E nel mezzo, questo ricovero. Che arriva. Senza spiegazioni pubbliche.

Britney Spears e il ricovero, tra dichiarazioni ufficiali e una fase personale fragile

Dopo l’arresto, il rappresentante della cantante aveva parlato di un episodio sicuramente molto “spiacevole e del tutto ingiustificabile”. Parole chiare.

Aveva anche aggiunto che la Spears avrebbe intrapreso i passi necessari per rispettare la legge e affrontare una situazione descritta come problematica che va avanti ormai da molto tempo.

Il ricovero di Britney Spears si inserisce proprio in questa fase. Non isolata.

Negli ultimi anni, la vita della popstar è stata segnata da passaggi decisamente molto complessi. Nel 2021 la fine della conservatorship, la tutela legale durata 13 anni. Un evento che aveva segnato una svolta non solo pubblica ma anche fortemente privata.

Poi il rapporto con la musica, sempre più distante. Qualche progetto selezionato, come “Hold Me Closer” con Elton John, ma nessun ritorno segnata da una stabilità.

Nel 2024, un altro scossone? Ebbene sì, arriva Il divorzio da Sam Asghari, terzo marito. Una separazione che la stessa Spears aveva definito “scioccante” sui social.

E intanto, una nuova direzione. La scrittura, dopo il successo del memoir The Woman in Me nel 2023, la cantante aveva lasciato intendere di essere al lavoro su nuovi libri, previsti per la seconda metà del 2025.

“È bello dedicarsi alla scrittura”, aveva scritto su Instagram. Parole semplici. Ma che parlavano di una nuova fase dell’artista.

Ora però tutto si intreccia. Il procedimento giudiziario. Il ricovero. I progetti futuri.

E resta una domanda, inevitabile. Quanto peserà questo momento sul percorso che aveva appena ricominciato a costruire?