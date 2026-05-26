Belen Rodriguez è tornata nuovamente nella sua abitazione milanese dopo il ricovero al Policlinico di Milano dove era arrivata dopo un malore che aveva accusato ieri mattina mentre si trovava a casa.

Problemi legati ad un difficile percorso professionale

Belen Rodriguez sarebbe stata colta da un forte stato di disorientamento che l’avrebbe spinta a chiedere aiuto perchè si stava sentendo male ed ecco che è stato provvidenziale l’intervento dei vicini.

Poi l’arrivo del Pronto Soccorso e il trasporto in ospedale ma quello che tutti si chiedono è : che cosa ha scatenato una simile reazione nella donna? Lei ha ammesso di aver sofferto in passato di attacchi di panico, quindi non è una situazione nuova.

Dietro questo forte disagio potrebbe esserci la mancata assegnazione del ruolo di conduttrice dell’Isola dei Famosi che è andato invece a Selvaggia Lucarelli con cui non c’è mai stato un ottimo rapporto.

Dimessa dall’ospedale in buone condizioni

Belen nel corso della giornata odierna è stata dimessa dal Policlinico di Milano dove era ricoverata in codice giallo, i medici hanno stabilito che era in buone condizioni, da qui la sua dimissione.

Sarebbe stata colpita da un forte calo psicofisico, quando i sanitari sono arrivati nella sua abitazione, come riporta Fanpage.it, la donna parlava a monosillabi, solo dopo essere stata tranquillizzata aveva deciso di farsi trasportare in ospedale per essere curata.

Ora per lei si prospetta un periodo di relax in attesa di recuperare la salute per concentrarsi a piene energie sul futuro che le aprirà altre porte data la sua fama e capacità artistica.