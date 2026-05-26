“Nicola Pietrangeli? Dico sempre che mi ha rovinato la vita”: la confessione di Liala Antonino

Crescere all’interno di una famiglia nota può significare avere porte aperte, ma anche dover fare i conti con confronti continui e aspettative pesanti. È il caso di Liala Antonino, figlia di Licia Colò, che sta cercando di affermarsi nel mondo dell’informazione e dello spettacolo costruendo un percorso personale. Tra i riferimenti più ingombranti della sua vita c’è anche il ricordo di Nicola Pietrangeli, compagno della mamma per lungo tempo, figura carismatica che ha influenzato il suo immaginario e il suo modo di vedere le relazioni e il confronto con gli altri.

Liala Antonino tra tv, viaggi e famiglia: il sogno di affermarsi oltre l’etichetta di “figlia di”

Licia Colò e il produttore Alessandro Antonino hanno trasmesso alla figlia Liala l’amore per i viaggi, la cultura e il racconto della realtà, ma la giovane è determinata a non essere ricordata soltanto come “figlia di”.

Studentessa di Scienze della comunicazione, conduce il podcast Vite che ispirano altre vite e sogna un futuro nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento. Dopo una parentesi nel settore della moda, ha deciso di abbandonare la carriera da modella perché sentiva che quell’ambiente “le stava stretto” e non valorizzava la sua parte più creativa e intellettuale.

“Ho capito che non stavo esprimendo il mio potenziale”, ha raccontato al Corriere della Sera, spiegando di voler fare un lavoro che coinvolga “la testa” e che possa essere anche utile agli altri.

Fin da bambina è cresciuta dietro le quinte degli studi televisivi, un ambiente che considera quasi il suo “parco giochi”. I viaggi con la madre hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione: tra i ricordi più vivi c’è un’esperienza in Tanzania, dove madre e figlia arrivarono senza valigie e furono costrette a comprare tutto nei mercati locali. Un episodio che l’ha aiutata a comprendere il valore delle cose e le differenze sociali tra i vari Paesi del mondo.

Liala parla con grande stima della madre, definendola un esempio di coerenza per “non essersi mai venduta” e per aver sempre difeso temi come ambiente e tutela degli animali. Anche il rapporto con il padre resta molto importante: collabora nella società di produzione di famiglia, Grey Out, dove, scherzando, sostiene di appartenere più alla categoria dei figli “schiavizzati” che a quella dei privilegiati.

“Nicola Pietrangeli? Dico sempre che mi ha rovinato la vita”: la confessione di Liala Antonino

Dietro la sicurezza che mostra oggi, Liala Antonino porta con sé anche momenti complessi vissuti durante gli anni della scuola. La notorietà della madre, infatti, l’ha spesso esposta a pregiudizi e forme di esclusione da parte dei compagni. “Anche nel bullismo ci sono diverse gradazioni”, ha spiegato al Corriere, raccontando di essere stata isolata perché considerata diversa dagli altri. Alcuni la prendevano in giro sostenendo che la sua famiglia vivesse nel lusso, mentre col tempo persino certi insegnanti arrivarono a giudicarla superficialmente, convinti che non conoscesse la vita quotidiana delle persone comuni. Un’esperienza che l’ha segnata profondamente ma che, allo stesso tempo, ha rafforzato il desiderio di dimostrare il proprio valore senza scorciatoie.

Tra le persone che hanno lasciato un’impronta speciale nella sua vita c’è Nicola Pietrangeli, storico campione del tennis e per anni legato sentimentalmente a Licia Colò. La relazione tra i due, negli anni Novanta, fece molto discutere per la differenza d’età, ma nel tempo si trasformò in un rapporto di grande affetto e stima reciproca. Per Liala, Pietrangeli rappresentava un vero punto di riferimento: “Nicola per me è un idolo. E dico sempre che mi ha rovinato la vita”. Con questa battuta la giovane sottolinea come aver conosciuto un uomo così “charmant, gentleman, dalla battuta pronta ed elegantissimo” abbia reso molto difficile trovare qualcuno all’altezza delle sue aspettative.

Liala riflette anche sul fatto che molti uomini si sentano intimoriti da donne ambiziose e determinate: alcuni ex partner, racconta, le avrebbero confessato di sentirsi “a disagio” davanti alla sua personalità e alla sua crescita professionale. Nonostante questo, continua a guardare avanti con grande determinazione, pronta a costruire il proprio futuro nel mondo dello spettacolo e della comunicazione seguendo esclusivamente le proprie capacità.