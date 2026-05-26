Il caso di Garlasco si arricchisce di nuovi elementi ogni giorno anche se in questo caso ci si rivolge a persone che in passato hanno avuto un ruolo importante nel caso in quanto hanno difeso i due imputati, da una parte infatti vi sono gli ex difensori di Alberto Stasi e dall’altra l’ex difensore di Sempio, l’avvocato Lovati.

Le parole pesanti contro lo Studio Giarda

Tutto ha inizio nel marzo 2025 quando Massimo Lovati, interpellato in merito al caso, aveva manifestato l’ipotesi di una macchinazione operata dagli avvocati di Stasi, lo studio Giarda, ed in particolare nella figura di Angelo Giarda, morto nel 2021.

Le pesanti offese dichiarate ai cronisti non sono passate inosservate alla famiglia Giarda che ora opera a livello legale tramite i figli Fabio ed Enrico che non hanno voluto far passare in sordina questo comportamento sbagliato da parte di Lovati.

Risarcimento per 116 mila euro

I fratelli Fabio ed Enrico Giarda, rappresentati, in qualità di parte civile, dall’avvocata Pia D’Andrea hanno chiesto un risarcimento a carico di Massimo Lovati di 116.000 euro per danni morali e di immagine.

Lovati, difeso dall’avvocato Gallo che ha provato a chiedere la sospensione del procedimento, in attesa che venisse definito quello a carico di Sempio.

La richiesta è stata respinta dalla giudice.

Il processo a carico di Lovati si aprirà a Milano il 14 settembre prossimo, come riporta Ansa.it. A questo proposito di seguito le parole dei fratelli Giarda al termine dell’udienza pre-dibattimentale che ha sancito la necessità del processo: