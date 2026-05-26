Un’escursione tra i sentieri del Lagorai si è trasformata in un’emergenza, quando un cane è stato morso da una vipera nei pressi di cima Ziolera, al passo Manghen, in Trentino. Per soccorrere rapidamente l’animale è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha permesso il trasferimento urgente dal veterinario.

Cane morso da una vipera: i comportamenti corretti e l’importanza della rapidità

Secondo le indicazioni veterinarie, nei casi di morso di vipera è fondamentale mantenere il cane il più fermo e tranquillo possibile, evitando che si agiti o cammini troppo, così da limitare la circolazione del veleno nell’organismo. Tra le prime operazioni consigliate vi è anche la pulizia dei fori del morso con acqua o acqua ossigenata, senza però ricorrere a rimedi improvvisati o manovre invasive.

Il fattore tempo resta comunque determinante: raggiungere rapidamente un veterinario permette infatti di intervenire con le cure necessarie prima che il veleno provochi complicazioni più gravi.

L’episodio avvenuto sul Lagorai evidenzia ancora una volta quanto sia importante la tempestività dei soccorsi anche in situazioni che coinvolgono gli animali, soprattutto in zone isolate di montagna frequentate da escursionisti durante la stagione primaverile ed estiva, quando la presenza delle vipere è più frequente lungo sentieri e aree rocciose esposte al sole.

Cane morso da una vipera in Trentino: interviene l’elisoccorso sul passo Manghen

Tra i numerosi interventi effettuati in Trentino durante una giornata caratterizzata dal bel tempo e dall’elevata presenza di escursionisti, uno dei soccorsi più particolari ha riguardato un cane ferito da una vipera nella zona di passo Manghen, lungo la catena del Lagorai. Come riportato da Il Dolomiti, l’episodio si è verificato nei pressi di cima Ziolera, tra la Valsugana e la val di Fiemme, mentre i proprietari stavano affrontando un’escursione in montagna insieme al loro piccolo pastore. Dopo il morso del rettile, i presenti hanno immediatamente contattato il Numero unico per le emergenze, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

La Centrale operativa ha quindi disposto l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, mezzo generalmente destinato al trasporto di materiali e utilizzato in questo caso per raggiungere rapidamente l’area montana. A bordo erano presenti strumenti e materiali utili per prestare una prima assistenza all’animale prima del trasferimento urgente presso una struttura veterinaria.