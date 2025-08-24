Un pomeriggio di gioco in piscina si è trasformato in un momento di grande paura per una famiglia: un bambino di soli 3 anni ha rischiato di annegare. Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’attivazione dell’elisoccorso per garantire il trasporto urgente in ospedale.

Rischia di annegare in piscina, bimbo di 3 anni ricoverato in codice rosso

Attimi di paura hanno coinvolto la comunità di Omegna, sulle rive del lago d’Orta, nel pomeriggio di sabato 23 agosto. Un bambino di tre anni sarebbe caduto accidentalmente nella piscina di un bed & breakfast della zona, rischiando di annegare.

Le autorità locali hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità o mancanze nelle misure di sicurezza della struttura.

Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava nella struttura insieme ai familiari quando è avvenuto l’incidente. L’allarme è stato lanciato immediatamente e il personale del 118 è intervenuto tempestivamente sul posto. Dopo le prime manovre di rianimazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale.

Rischia di annegare in piscina: le condizioni del bimbo

Il bambino è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino, centro di riferimento regionale per le emergenze pediatriche. Al momento, le sue condizioni vengono considerate gravi, sebbene non siano stati ancora diffusi bollettini ufficiali dai medici.