Il bambino è stato trovato dalla nonna che ha allertato i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione dei fatti

Un dramma terribile ha sconvolto il ragusano dove un bimbo di soli due anni è morto annegato nella piscina gonfiabile di casa. A trovare il piccolo in acqua è stata la nonna che, sconvolta, ha lanciato l’allarme. I soccorritori sono giunti in loco in tempi rapidi ma per il bimbo non c’era più nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.

Le indagini sono state avviate e c’è una prima ricostruzione dei fatti.

Morto bimbo di 2 anni nella piscina gonfiabile: cosa è successo

Il dramma è avvenuto il 21 agosto nell’area esterna di un’abitazione, casa di villeggiatura della famiglia della vittima, a Caucana, frazione balneare del comune di Santa Croce Camerina. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno: il bimbo stava trascorrendo le vacanze con il resto della famiglia in quell’abitazione: aveva compiuto due anni da poco.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sulla base degli elementi sin’ora raccolti dai carabinieri, il piccolo (nato a Comiso) sarebbe sfuggito al controllo dei familiari raggiungendo e salendo la scaletta che porta alla piscina montata nella veranda. In casa erano presenti anche i nonni del bimbo che, insieme al padre, gestiscono un oleificio nella zona. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo ma non è stato possibile salvarlo. In segno di tutto tutti gli eventi estivi programmati in serata nel comune sono stati annullati.