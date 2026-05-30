Ondata di attacchi sulla popolazione ucraina: cinque morti e numerosi feriti

La Russia ha lanciato centinaia di droni e missili contro diverse oblast ucraine: la difesa aerea rivendica molte intercettazioni ma alcuni attacchi hanno provocato vittime e danni alle infrastrutture

Negli ultimi attacchi contro l’Ucraina sono state registrate vittime e numerosi feriti in più regioni del paese. Le autorità locali hanno riportato almeno cinque morti e circa 40 feriti a seguito di bombardamenti che hanno preso di mira sia obiettivi civili sia infrastrutture critiche.

Secondo fonti militari ucraine, la risposta della difesa aerea ha neutralizzato la maggior parte degli ordigni lanciati, ma elementi riescono ancora a superare le contromisure e a colpire diverse località.

Le notizie sul terreno arrivano da governatori regionali e portavoce militari che hanno ricostruito l’andamento degli attacchi.

Dimensione e natura degli attacchi

Le forze russe hanno impiegato una combinazione di droni kamikaze, missili da crociera e missile balistici per colpire l’Ucraina. L’aeronautica militare ucraina ha segnalato il lancio di circa 290 droni, dei quali la stragrande maggioranza è stata intercettata: 279 dispositivi intercettati secondo i resoconti ufficiali.

In aggiunta, sono stati lanciati un Iskander-M e sei missili da crociera Kh-101, con cinque intercettazioni confermate.

Obiettivi raggiunti e danni collaterali

Nonostante le intercettazioni, alcuni ordigni hanno eluso la difesa e hanno colpito sette obiettivi, mentre la caduta di detriti è stata segnalata in almeno dieci località diverse. Due missili non hanno raggiunto i loro bersagli e le autorità stanno ancora verificando i dettagli relativi a questi impatti non confermati.

Impatto sulle regioni: dove si sono verificati i danni

Gli attacchi hanno interessato varie oblast, con effetti diversi a seconda della zona colpita. Nella regione di Sumy un bombardamento notturno ha distrutto una stazione ferroviaria nella città di Shostka: le infrastrutture della stazione sono state rase al suolo da decine di droni kamikaze che hanno colpito in modo concentrato.

Fortunatamente, durante quell’attacco non si registrano vittime fra il personale ferroviario o i passeggeri: secondo il vice primo ministro Oleksii Kuleba, le persone si trovavano nei rifugi al momento dell’impatto. Tuttavia, nella stessa oblast di Sumy sono state colpite complessivamente 19 località, con un bilancio che include un uomo di 59 anni rimasto ucciso e due feriti, come riportato dal governatore Oleh Hryhorov.

Altre oblast colpite

Nell’oblast di Kharkiv le autorità regionali hanno confermato due morti e tre feriti, mentre nella città di Zaporizhzhia un attacco ha causato una vittima e due feriti, di 14 e 24 anni, secondo il governatore Ivan Fedorov. Nella parte dell’oblast di Donetsk sotto controllo ucraino è stato segnalato un decesso e sei feriti, come comunicato dal governatore Vadym Filashkin.

Situazione nel sud e numero di insediamenti colpiti

Nella zona meridionale controllata dall’Ucraina, le forze russe hanno preso di mira numerosi centri abitati. Nella parte di Kherson sotto amministrazione ucraina sono stati segnalati attacchi a 34 insediamenti, inclusa la città di Kherson, con 21 feriti complessivi riportati dal governatore Oleksandr Prokudin.

Nell’oblast di Dnipropetrovsk, dove i combattimenti proseguono nel sud-est, attacchi diffusi in tutta la regione hanno provocato sei feriti, secondo il governatore Oleksandr Hanzha. La presenza di combattimenti attivi e il lancio di sistemi d’arma a lunga gittata rendono la situazione particolarmente instabile in queste aree.

Conseguenze per la popolazione e le infrastrutture

Oltre alle vittime e ai feriti, gli attacchi hanno causato danni significativi a infrastrutture chiave come stazioni ferroviarie, impianti logistici e strutture civili. La distruzione di una stazione a Shostka rappresenta un esempio di come la guerra impatti sulla mobilità e sui rifornimenti, ostacolando sia il trasporto di persone sia quello di beni essenziali.

Reazioni e prossimi sviluppi

Le autorità ucraine stanno continuando a valutare i danni e a coordinare gli interventi di emergenza nelle diverse oblast colpite. La difesa aerea resta attiva e rivendica lo scudo che ha permesso di neutralizzare la maggior parte degli ordigni, ma le incursioni riuscite mostrano i limiti delle contromisure e la necessità di mantenere alta la vigilanza.

Le comunicazioni ufficiali da parte dei governatori regionali e del comando militare forniscono un quadro frammentato ma coerente degli impatti: vittime tra i civili, feriti di diverse età e danni alle infrastrutture che complicano le operazioni quotidiane. La situazione rimane fluida e soggetta ad aggiornamenti man mano che le autorità completano le verifiche sul campo.