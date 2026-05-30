Giugno 2026: scioperi nei trasporti italiani tra richieste contrattuali e proteste sindacali, con possibili disagi su treni, aerei e mezzi pubblici.

Giugno 2026 si prospetta come un mese particolarmente complesso per la mobilità in Italia, a causa di numerosi scioperi che interesseranno trasporti ferroviari, aerei e pubblici locali. Le proteste, distribuite su più settimane e in diverse città, potrebbero causare ritardi, cancellazioni e disagi diffusi per pendolari e viaggiatori, soprattutto nei periodi di maggiore spostamento.

Giugno 2026: motivazioni delle proteste e quadro nazionale dei trasporti

Il mese di giugno 2026 si presenta particolarmente complesso per la mobilità in Italia, con una serie diffusa di scioperi che coinvolgeranno treni, aerei, autobus e metropolitane da Nord a Sud. Le agitazioni interesseranno sia il trasporto pubblico locale sia il settore ferroviario e aeroportuale, con possibili ritardi, cancellazioni e riduzioni del servizio soprattutto nei giorni festivi e nei weekend.

Le proteste sono legate principalmente a questioni contrattuali e retributive, alla sicurezza sul lavoro, alla gestione degli appalti e alle condizioni occupazionali del personale. A livello sindacale risultano coinvolte diverse sigle come CUB Trasporti, USB, Cobas, FAST-Confsal, UILT-UIL, FILT-CGIL e FIT-CISL.

Nel contesto delle mobilitazioni rientra anche uno sciopero generale promosso da organizzazioni di base come USB, Snater, Slaì Cobas e Unicobas, accompagnato da una manifestazione nazionale a Roma.

Le motivazioni includono il deterioramento del potere d’acquisto, il mancato rinnovo dei contratti e le condizioni di lavoro definite critiche dai sindacati, oltre a posizioni politiche espresse con la frase: “La complicità nel genocidio a Gaza”.

Scioperi dei trasporti a giugno, mese più difficile dell’anno: il calendario completo

Secondo il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i periodi più delicati risultano essere tra l’8 e il 14 giugno e tra il 19 e il 26 giugno 2026, quando si concentrano le principali interruzioni nei servizi. In questi intervalli sono attesi disagi su larga scala: ritardi ferroviari, cancellazioni di voli, riduzione delle corse urbane e traffico intenso nelle grandi città.

A giugno, le agitazioni si distribuiscono lungo tutto il mese. Il 12 giugno a Latina è previsto uno sciopero di 4 ore del personale CSC (9:30–12:30). Il 13 giugno si registrano proteste negli aeroporti di Aeroporto Valerio Catullo di Verona (ENAV, 6:00–24:00), Milano Linate (Sky Service, 12:00–16:00) e Cagliari con SOGAER. Il 14 giugno si ferma per 24 ore Autolinee Toscane. Tra il 19 e il 26 giugno si intensifica il blocco: il 19 giugno sciopero a Udine con Arriva Udine, il 22 giugno fermo a Lecce con SGM Lecce, mentre il 23 giugno coinvolge il settore ferroviario e urbano in più città, tra cui Verona con RFI, Napoli con ANM Napoli e la Sardegna con personale regionale di Trenitalia. Il 24 giugno si ferma GTT Torino, mentre il 26 giugno è previsto uno sciopero del trasporto ferroviario regionale in Piemonte ancora con Trenitalia.

Nel complesso, le associazioni di categoria avvertono che la concentrazione delle agitazioni potrebbe rendere giugno 2026 uno dei mesi più difficili per la mobilità nazionale. Il consiglio per i viaggiatori resta quello di verificare costantemente gli aggiornamenti sui canali ufficiali delle aziende di trasporto e del Ministero, monitorando eventuali variazioni dell’ultimo minuto e le fasce di servizio garantito.