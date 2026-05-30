Paura e tensione tra mercoledì e venerdì scorso in diverse scuole della Vallesina, in provincia di Ancona in seguito a una serie di minacce telefoniche che hanno fatto scattare gli allarmi e fatto evacuare 200 studenti. I dettagli.

Allarme bomba e minaccia di strage: evacuate diverse scuole della Vallesina

Sono stati giorni di tensione per centinaia di studenti e per i docenti e il personale scolastico di diversi istituti della Vallesina, in provincia di Ancona.

Mercoledì ad esempio è giunto per via telefonica un allarme bomba intorno alle ore 9.30, che ha portato alla chiusura precauzionale della scuola secondaria di primo grado Pascoli a Pianello, con studenti, docenti e personale scolastico trasferiti in un parco poco distante. Da quel momento le minacce si sono susseguite con l’evacuazione di centinaia di studenti da vari istituti della Vallesina e la cancellazione di una recita scolastica.

Allarme bomba e minaccia di strage: indagini in corso

Tre giorni di allarmi, centinaia di studenti evacuati, recite cancellate. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili alle indagini, compresa la testimonianza di una dipendente comunale che avrebbe risposto a una delle prime chiamate, raccontando di aver percepito che l’interlocutore fosse straniero.

L’obiettivo è rintracciare i colpevoli di quanto accaduto al più presto.