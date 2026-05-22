Un altro episodio di violenza con protagonisti minorenni. Questa volta siamo a Parma dove due professori sono stati aggrediti da diversi ragazzini. I dettagli.

Parma, due professori aggrediti da baby gang: il video shock

Nei pressi del Parco Falcone e Borsellino a Parma si è verificato l’ennesimo episodio di violenza con protagonisti minorenni. Due docenti, secondo quanto ricostruito da Il Giornale, sarebbero stati accerchiati e aggrediti da diversi ragazzini.

Secondo la ricostruzione uno dei professori stava attraversando il parco quando è stato raggiunto e accerchiato dai giovani, con il collega che, assistendo alla scena, è andato in suo soccorso, venendo però accerchiato anche lui. Ci sarebbero anche dei video dove si vedrebbero risate e derisioni da parte del gruppo di ragazzini. Secondo le testimonianze, il parco è spesso scena di episodi simili con ragazzini, per lo più minorenni, che aggrediscono i passanti.

Parma, due professori aggrediti da baby gang interviene il Sindacato

Il sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza è intervenuto dopo che i due docenti sono stati aggrediti nel parco Falcone e Borsellino, invocando una azione urgente da parte della Procura per perseguire i responsabili dell’accaduto e per riposizionare questi giovani che non vogliono frequentare la scuola finita l’età dell’obbligo.