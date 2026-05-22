Una puntura di insetto avvenuta in giardino ha scatenato una reazione improvvisa e letale, che ha portato al decesso dell’uomo in ospedale.

Una semplice puntura di insetto, avvenuta durante un normale lavoro in giardino, si è trasformata in una tragedia in pochi minuti. Un uomo di 52 anni è stato colpito da una grave reazione allergica che ha rapidamente compromesso le sue condizioni fino all’arresto cardiaco, nonostante i tempestivi soccorsi e il ricovero d’urgenza. Un episodio improvviso e drammatico che riaccende l’attenzione sui rischi, spesso sottovalutati.

Chi era il 52enne morto per la puntura di un insetto

Nel territorio di Baricella, nella frazione di Selva Malvezzi, la giornata di mercoledì si è trasformata in una tragedia improvvisa per Paolo Fravezzi, 52 anni. L’uomo si trovava in via Boscosa, ospite di un amico, dove stava dando una mano nei lavori di giardinaggio.

Proprio durante le attività all’aperto, avrebbe avvertito la puntura di un insetto non meglio identificato, probabilmente un imenottero come vespa o calabrone. Pochi minuti dopo il primo dolore, la situazione è precipitata rapidamente. Mentre l’amico si era allontanato per entrare in casa, Fravezzi è stato trovato riverso a terra, privo di conoscenza.

Secondo le ricostruzioni, come riportato da Il Resto del Carlino, il quadro clinico sarebbe compatibile con uno shock anafilattico evoluto in arresto cardiaco, una condizione che può insorgere in modo fulmineo dopo la puntura di insetti.

Chi era il 52enne morto per la puntura di un insetto: il malore improvviso e la tragedia

La chiamata ai soccorsi è stata immediata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, seguiti dall’elisoccorso a causa della gravità delle condizioni. Fravezzi è stato rianimato a lungo sul luogo dell’emergenza prima del trasferimento d’urgenza al policlinico Ospedale Sant’Orsola, dove è arrivato in condizioni critiche e ricoverato in Rianimazione per arresto cardiaco in corso. Nonostante gli sforzi del personale medico, il decesso è sopraggiunto nella serata di ieri, giovedì 21 maggio.