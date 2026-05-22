Il sosia di Trump in Bangladesh: un bufalo albino capellone

Il sosia di Donald Trump esiste ed è un bufalo albino. Così, almeno, pensano tutte le persone che ogni giorno, in Bangladesh, fanno la fila per fotografare il bovino a cui è stato dato il nome (e il cognome) del presidente degli Stati Uniti. Il bufalo in questione, diventato una star sui social, ...

Il sosia di Donald Trump esiste ed è un bufalo albino. Così, almeno, pensano tutte le persone che ogni giorno, in Bangladesh, fanno la fila per fotografare il bovino a cui è stato dato il nome (e il cognome) del presidente degli Stati Uniti. Il bufalo in questione, diventato una star sui social, è un raro esemplare albino.

Pesa circa 700 chili e ha una “chioma” che, pettinata accuratamente dal suo proprietario Zia Uddin Mridha, ricorda il ciuffo biondo di Trump.

“Mio fratello minore ha scelto questo nome per il pelo straordinario del bufalo”, ha detto Mridha all’agenzia AFP nella sua fattoria a Narayanganj, nell’area della capitale Dacca.

Il contadino accoglie ogni giorno visitatori curiosi, che scattano foto senza soluzione di continuità. “L’unico lusso che il bufalo si concede è quello di lavarsi quattro volte al giorno”, ha spiegato Mridha.

(© via X/@GaroweOnline)

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