Team e leadership: coinvolgere lo staff per costruire una cultura aziendale condivisa

Tra i temi affrontati durante l’evento ospitato al Museo Ferruccio Lamborghini c’è anche il valore della formazione condivisa all’interno delle aziende. Il metodo proposto da Frank Merenda punta infatti a creare team più consapevoli, coinvolti e allineati sugli obiettivi commerciali, trasformando la crescita individuale in crescita collettiva. Ne parla Giulio Colaianni, imprenditore nel settore delle autoscuole e fondatore del brand Draivo: “Tutte le cose che ci insegna Frank cerco per quelle che sono le mie possibilità di travasarle al mio staff e poi i più meritevoli li porto con me a questi corsi perché andarci con lo staff ai corsi è tutta un’altra esperienza.”

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