Nel contesto della guerra in Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a guidare la risposta militare e diplomatica del Paese, tra operazioni mirate nelle aree occupate e nuovi sviluppi sul piano internazionale. Parallelamente, restano alte le tensioni lungo i confini settentrionali, dove Kiev teme possibili escalation legate alla Bielorussia e al rafforzamento della presenza militare russa nella regione.

Guerra Ucraina: rafforzamento della sicurezza nel nord e tensioni con la Bielorussia

Parallelamente agli sviluppi militari nel sud, Kiev ha rafforzato le misure di sicurezza nelle regioni settentrionali, in particolare lungo il confine con la Bielorussia, dove si teme un possibile ampliamento del conflitto. Le autorità ucraine hanno segnalato che la Russia potrebbe utilizzare il territorio bielorusso come base per nuove operazioni offensive, anche in direzione della capitale.

Il Servizio di Sicurezza ucraino (SBU) ha riferito che unità speciali e forze armate stanno applicando “una serie completa di misure di sicurezza rafforzate”, includendo controlli più severi su persone e proprietà. Secondo l’agenzia, queste azioni servirebbero come deterrente contro eventuali iniziative ostili provenienti dal nord.

In questo contesto, il Cremlino ha respinto le accuse di un coinvolgimento più profondo della Bielorussia nel conflitto, definendole un “tentativo di ulteriore incitamento”.

Nel frattempo, Russia e Bielorussia stanno svolgendo esercitazioni militari congiunte che includono componenti nucleari, con la partecipazione di migliaia di soldati, mezzi aerei e sistemi missilistici strategici. Durante queste manovre, il presidente ucraino ha ribadito che il Paese è pronto a reagire a qualsiasi escalation, dichiarando che Kiev si sta “preparando a rispondere a ogni possibile azione nemica, qualora i russi osassero estendere la loro aggressione”.

Guerra Ucraina, l’annuncio di Zelensky: “Abbiamo colpito, centinaia tra morti e feriti”

Il presidente ucraino ha comunicato un’azione delle forze speciali contro obiettivi russi nel territorio occupato dell’oblast di Kherson, affermando che il raid ha colpito infrastrutture sensibili legate ai servizi di sicurezza di Mosca. In un messaggio diffuso su X, Volodymyr Zelensky ha scritto: “I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra”.

Secondo quanto riferito, l’operazione è stata condotta dal Centro Operazioni Speciali “A” dell’Ssu, che avrebbe centrato un quartier generale dell’FSB e distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1 nel territorio temporaneamente occupato. Zelensky ha descritto così l’esito dell’azione: “I guerrieri del Centro Operazioni Speciali ‘A’ dell’Ssu hanno ottenuto ottimi risultati. Un quartier generale dell’Fsb russo è stato colpito e un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 è stato distrutto nel nostro territorio temporaneamente occupato. Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti uccisi e feriti“.

Lo stesso presidente ha inoltre precisato in un altro messaggio che l’attacco ha interessato il villaggio di Genicheska Hirka, aggiungendo: “Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell’Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti“. Il sistema Pantsir-S1, secondo stime riportate dal Kyiv Independent, avrebbe un valore compreso tra i 15 e i 20 milioni di dollari.