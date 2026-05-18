Guerra Iran, Trump pubblica una foto IA e rilancia le minacce: “Si dia una mossa o non rimarrà nulla”

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo le nuove dichiarazioni di Donald Trump, che ha rilanciato un ultimatum a Teheran e pubblicato un’immagine generata con intelligenza artificiale dai toni fortemente simbolici. Tra minacce, ipotesi di opzioni militari e contatti diplomatici internazionali, il quadro della guerra resta estremamente instabile e in rapida evoluzione.

Escalation tra Stati Uniti e Iran e strategia di pressione politica

La tensione tra Washington e Teheran continua a crescere, alimentata da dichiarazioni sempre più dure del presidente americano Donald Trump e da segnali di possibili sviluppi militari. Attraverso il social Truth, il capo della Casa Bianca ha lanciato un avvertimento esplicito: “Il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa, in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla.

Il tempo è cruciale!”. Lo stesso messaggio è stato ribadito in forma analoga in un altro intervento pubblico, rafforzando l’idea di un ultimatum politico e strategico rivolto a Teheran. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Axios, Trump avrebbe convocato i vertici militari nella Situation Room della Casa Bianca per discutere diverse opzioni operative, segnale che il confronto non si limita alla dimensione diplomatica.

Il quadro si intreccia con il dialogo telefonico tra Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durato oltre mezz’ora, durante il quale — secondo fonti israeliane citate da Ynet — sarebbe emersa la possibilità di un coinvolgimento diretto di Israele in caso di ripresa delle ostilità. In particolare: “Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l’Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare”. Le stesse ricostruzioni parlano di scenari in rapida evoluzione, con l’ipotesi che “Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra” e con Washington e Tel Aviv impegnate in “intensi preparativi”.

A questo si aggiunge la strategia comunicativa del presidente, che ha pubblicato un grafico comparativo sulle guerre americane: Afghanistan (543 settimane), Iraq (457), Vietnam (439), Guerra civile americana (209), Seconda guerra mondiale (196), Corea (161) e Guerra del 1812 (139). In questo schema l’intervento sull’Iran viene indicato come “Iran Excursion”, definito un’incursione di sole sei settimane, con l’obiettivo implicito di evidenziare una possibile rapidità dell’operazione rispetto ai conflitti storici.

Guerra Iran, Trump pubblica una foto IA e rilancia le minacce: “Si dia una mossa o non rimarrà nulla”

Accanto alla pressione militare e alle dichiarazioni politiche, emergono anche tentativi di mediazione diplomatica. Il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ha infatti avuto un colloquio con il premier pakistano Shehbaz Sharif, ribadendo “il pieno sostegno agli sforzi di mediazione del Pakistan mirati a porre fine alla crisi con mezzi pacifici”, secondo una nota ufficiale di Doha. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di contatti internazionali che cercano di contenere una possibile escalation, mentre sullo sfondo resta aperta la questione del programma nucleare iraniano e delle condizioni poste dagli Stati Uniti per un accordo.

Parallelamente, Trump continua a mantenere una posizione ambivalente tra negoziato e minaccia, affermando: “Se non verranno da noi con una offerta migliore, li colpiremo più duramente rispetto a come non abbiamo mai fatto fino a ora”. Secondo Channel 12, il presidente americano continuerebbe comunque a credere nella possibilità di un’intesa e si aspetterebbe una nuova proposta da Teheran nei prossimi giorni, pur senza fissare una scadenza precisa per i negoziati.

A rafforzare la dimensione simbolica della crisi, Trump ha diffuso anche un’immagine generata con intelligenza artificiale che lo ritrae in una “stanza dei bottoni” nello spazio, con un grande pulsante rosso e schermi che mostrano esplosioni e la scritta “target destroyed”. Questo elemento visivo, insieme ai messaggi politici e alle consultazioni militari, contribuisce a costruire un racconto della crisi in cui diplomazia, deterrenza e comunicazione pubblica si intrecciano in modo sempre più evidente.