Deroga al Patto di stabilità: la richiesta di Meloni per affrontare la crisi energetica

Il 17 maggio 2026 la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, chiedendo che la deroga al Patto di stabilità già concessa per le spese per la difesa venga temporaneamente estesa anche agli interventi volti a contrastare la crisi energetica.

Nella missiva Roma sottolinea la necessità di coerenza politica: se la difesa è considerata prioritaria al punto da attivare la National escape clause, è lecito sostenere che anche la sicurezza energetica debba avere lo stesso trattamento.

Nella stessa lettera il governo italiano avverte che, senza un trattamento analogo, sarà complicato spiegare all’opinione pubblica eventuali ricorsi a programmi come il Safe, pensati per finanziare spese strategiche.

La comunicazione ufficiale di Bruxelles, tuttavia, è arrivata in tono prudente: un portavoce della Commissione ha ricordato la disponibilità di una serie di strumenti per far fronte alla situazione, ma ha escluso per il momento l’inclusione della clausola di salvaguardia nazionale tra le opzioni presentate agli Stati membri.

Le ragioni di Roma

Nel documento inviato a Von der Leyen, il governo evidenzia fenomeni geopolitici concreti — dalla crisi in Medio Oriente alle tensioni nello Stretto di Hormuz, fino agli effetti persistenti del conflitto in Ucraina — come elementi che stanno già provocando rincari e discontinuità nel mercato dell’energia. Secondo Roma, questi shock mettono a rischio la competitività delle imprese, il potere d’acquisto delle famiglie e la stabilità sociale, rendendo la protezione del sistema energetico un obiettivo di natura strategica pari a quello della difesa.

Impatto sul consenso e sulle scelte di bilancio

Il governo sottolinea inoltre che l’assenza di una scelta chiara sull’estensione della deroga potrebbe trasformarsi in un problema politico interno: spiegare l’uso di programmi finanziari straordinari per la difesa, evitando il medesimo supporto per misure che attenuino i rincari dell’energia, rischierebbe di essere percepito come incoerente. Per questo motivo la richiesta italiana non è solo tecnica, ma anche mirata a dare un segnale di coerenza politica ai cittadini e agli operatori economici.

La risposta di Bruxelles

La reazione ufficiale della Commissione europea, riportata da un portavoce, è stata netta ma cauta: la posizione non è cambiata rispetto alle valutazioni precedenti. La Commissione ha affermato di aver messo sul tavolo una gamma di opzioni utili a gestire la crisi energetica, ma ha precisato che al momento non include la clausola di salvaguardia nazionale, motivando tale scelta con l’esigenza di mantenere un quadro di politiche fiscalmente responsabili. Allo stesso tempo, Bruxelles ha aggiunto che continuerà a monitorare l’evoluzione degli eventi.

Quali strumenti alternativi

Di fronte al rifiuto temporaneo della clausola, gli Stati membri possono rivolgersi ad altre strade: misure di spesa straordinaria entro i limiti di bilancio, programmi finanziati a livello nazionale, oppure l’utilizzo di flessibilità già previste dai regolamenti. La Commissione ha anche proposto strumenti specifici per mitigare l’impatto dei prezzi energetici, pur restando all’interno di vincoli che mirano a non compromettere la sostenibilità dei conti pubblici.

Possibili ricadute su famiglie e imprese

Al centro del confronto rimangono le conseguenze materiali per cittadini e imprese: rincari energetici prolungati possono erodere il reddito disponibile, aumentare i costi di produzione e ridurre la competitività del sistema produttivo. Roma chiede quindi un segnale europeo che riconosca la sicurezza energetica come una priorità strategica di portata continentale, tale da giustificare strumenti temporanei e mirati. Nel frattempo, la discussione tra governo italiano e Commissione proseguirà, con l’osservazione reciproca degli sviluppi geopolitici e dei mercati come fattore determinante per eventuali aperture future.