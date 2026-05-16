Dichiarazione di Chisinau: perché l'Italia parla di svolta sugli hub migratori

La recente decisione adottata a Chisinau il 16/05/2026 dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa ha riacceso il dibattito sulla gestione dei flussi migratori. Nella dichiarazione di Chisinau è riconosciuta la possibilità per gli Stati di ricorrere a soluzioni innovative, tra cui gli hub per rimpatri in Paesi terzi, modello che richiama l’esperienza italiana in Albania.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito il risultato come l’esito di un percorso politico avviato anche con il primo ministro danese Mette Frederiksen, sottolineando la condivisione dell’approccio a livello europeo e riaprendo il confronto pubblico su diritto e sicurezza.

Che cosa contiene la Dichiarazione di Chisinau

Il documento approvato ha una doppia anima: da un lato ribadisce i diritti inviolabili tutelati dalla Convenzione europea dei diritti umani, dall’altro riconosce le legittime esigenze di sicurezza degli Stati.

Nella pratica la dichiarazione invita a individuare strumenti nuovi per rispondere alle sfide migratorie non previste al momento della stesura della Convenzione, e indica la cooperazione con Paesi terzi come uno degli strumenti possibili per rafforzare la protezione delle frontiere e contrastare il traffico di migranti e la criminalità organizzata.

Aspetti giuridici e interpretativi

Il testo solleva questioni di interpretazione della Cedu: alcuni governi ritengono necessario un approccio meno vincolante rispetto alle sentenze della Corte di Strasburgo, che in casi precedenti aveva valutato l’espulsione di stranieri anche in relazione al diritto alla vita familiare e al divieto di trattamenti degradanti. La dichiarazione, adottata per consenso, sottolinea la necessità di bilanciare la tutela dei diritti con la fiducia pubblica nel sistema giuridico europeo, evitando che problemi nuovi e imprevedibili ne erodano la credibilità.

Il ruolo dell’Italia e le parole di Meloni

La reazione italiana è stata immediata: secondo la premier Giorgia Meloni si tratta di un riconoscimento del modello proposto dall’Italia sul tema degli hub di rimpatrio. In un messaggio sui social la premier ha collegato il risultato al lavoro diplomatico svolto insieme al primo ministro danese Mette Frederiksen, parlando di un percorso guidato con coraggio e determinazione. L’espressione politica usata dalla premier mira a trasformare un’iniziativa nazionale in un principio condiviso tra gli Stati membri, valorizzando la gestione ordinata dei flussi migratori come scelta di policy.

Interventi istituzionali e commenti ufficiali

Anche il sottosegretario agli Esteri, Massimo Dell’Utri, ha commentato il contenuto della dichiarazione ricordando come il documento riaffermi la centralità della Convenzione europea dei diritti umani, pur indicando la necessità di strumenti più efficaci per la sicurezza nazionale. I commenti ufficiali mettono in evidenza la ricerca di un equilibrio tra rispetto dei diritti fondamentali e risposta rapida alle sfide poste dalla migrazione irregolare.

Implicazioni pratiche e criticità

La traduzione politica della dichiarazione in pratiche operative potrà incidere su procedure di espulsione, rimpatrio e cooperazione internazionale. Gli hub in Paesi terzi pongono questioni complesse: dal rispetto delle garanzie processuali alla tutela delle famiglie, fino alla responsabilità nello svolgimento delle operazioni con Stati partner. Gruppi per i diritti umani hanno già espresso preoccupazione su possibili rischi di deportazioni senza adeguate tutele o di esposizione a trattamenti in contrasto con la Convenzione.

Equilibrio tra sicurezza e diritti

Per i governi favorevoli all’approccio, la priorità è rafforzare la fiducia dei cittadini nella gestione delle frontiere e ridurre le rotte illegali. Per gli osservatori legali, invece, ogni innovazione deve essere accompagnata da meccanismi di controllo e da garanzie efficaci per evitare violazioni del diritto internazionale. La sfida pratica sarà trovare soluzioni che coniughino efficacia operativa e piena osservanza delle norme sui diritti umani.

Conclusioni e scenari futuri

La Dichiarazione di Chisinau segna un punto di svolta politico nel dibattito europeo sulla migrazione: secondo l’esecutivo italiano si tratta di una vittoria diplomatica che conferma la validità del modello adottato in Albania. Tuttavia, la concreta attuazione delle indicazioni richiederà negoziati tecnici, accordi bilaterali e un attento monitoraggio delle garanzie legali. Resta dunque aperto il confronto tra chi spinge per strumenti più flessibili nella gestione dei flussi e chi chiede che ogni innovazione sia misurata alla luce dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea.