Sinner: "Ho fatto fatica a dormire, non so cosa ho avuto. Milan in Champions? Speriamo"

Sinner: "Ho fatto fatica a dormire, non so cosa ho avuto. Milan in Champions?...

Sinner: "Ho fatto fatica a dormire, non so cosa ho avuto. Milan in Champions?...

(Adnkronos) –

Jannik Sinner esulta per la finale raggiunta agli Internazionali 2026, ma non spiega i problemi fisici accusati nella semifinale vinta con Daniil Medvedev. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma, al termine di una partita iniziata venerdì ma sospesa per pioggia e rinviata al giorno dopo.

Durante la sfida Sinner ha accusato vistosi problemi fisici, facendo fatica a respirare, ma, a domanda diretta in conferenza stampa l’azzurro ha ‘dribblato’: “Non riesco a rispondere”, alimentando così il mistero.

“L’esperienza mi ha aiutato un po’, la cosa più importante è conoscersi sempre un po’ meglio”, ha spiegato Sinner, “con gli anni che passano nel circuito sei più in grado di gestire le situazioni.

Sono contento di come abbiamo risolto questa partita. Ho faticato a dormire stanotte, è una situazione in cui non mi ero mai trovato. Quando hai quasi chiuso la partita e invece non sai come sarà il giorno dopo. È normale che non ogni giorno ci si può sentire al 100%, ho provato a lottare con tutte le energie che avevo e sono contento di come mi sono sentito oggi”.

“Ovviamente sono molto contento di essere di nuovo in finale qui a Roma, è un torneo molto speciale per me e per tutti i tennisti italiani”, ha detto Sinner, che domani affronterà Casper Ruud nell’ultimo atto del torneo, “domani sarà una partita difficile contro un avversario con cui è sempre complicato giocare, ma sono felice di ritrovarmi ancora una volta in finale e vedremo come andrà”.

“Ho dovuto lottare molto duramente ieri.

Sapevo fin dall’inizio che sarebbe stata una partita molto fisica, le condizioni sono diventate subito molto pesanti ma allo stesso tempo ho cercato di capire cosa stava funzionando meglio e trovare le migliori energie possibili”, ha continuato Sinner, “ovviamente tornare oggi in campo per me è stato meglio con un break di vantaggio, ma mi sono dovuto adattare a condizioni completamente diversi. Ieri pioveva, oggi c’era il sole. Sono felice però di aver completato il lavoro”.

“Una partita del genere ci può aiutare sicuramente per Parigi. Ho cercato di tirarmi fuori da una situazione complicata, sono riuscito a brekkare e questo mi ha dato tanta fiducia per andare avanti”, ha detto Sinner, “poi è successo di tutto, è arrivata la pioggia, ho avuto le mie possibilità ma anche lui ha avuto le sue. Oggi siamo tornati in campo con condizioni completamente diverse, sono contento di come abbiamo risolto le difficoltà di ieri e spero ci possa dare fiducia per i prossimi tornei”.

Sulla presenza in tribuna del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Bello rivederlo. La scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci, ma è sempre un momento speciale. Anche lo scorso anno è venuto qui, la sua presenza è molto importante per lo sport italiano. Domani sarà una giornata tosta, ma divertente con tanti italiani, anche il doppio prima di me. Cercheremo di fare del nostro meglio, poi quello che esce, esce”.

Alla fine, una parentesi calcistica sul Milan, atteso domani dalla sfida con il Genoa, crocevia fondamentale nella corsa Champions: “Speriamo di riuscire ad andare in Champions. Non sono un allenatore di calcio… ma seguo il Milan più possibile. La situazione in cui ci troviamo non è semplice, ma speriamo bene”.

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