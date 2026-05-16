Durigon: "Vannacci? Favorisce il centrosinistra. Salario giusto, lunedì presento l'emendamento"

(Adnkronos) - "Vannacci? Si è creato un consenso al di fuori del centrodestra cavalcando temi che il centro destra per senso di responsabilità non cavalca". E' quanto ha detto il sottosegretario al Lavoro ed esponente della Lega, Claudio Durigon, intervistato telefonicamente dal direttore dell'Ad...

(Adnkronos) – “Vannacci? Si è creato un consenso al di fuori del centrodestra cavalcando temi che il centro destra per senso di responsabilità non cavalca”. E’ quanto ha detto il sottosegretario al Lavoro ed esponente della Lega, Claudio Durigon, intervistato telefonicamente dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, in occasione di Capri Talks, il format di confronto ideato da Spin Factor nell’Isola campana e in corso presso la Certosa di San Giacomo.

“Vannacci è stato con la Lega per un periodo, è stato eletto con noi al Parlamento Europeo, poi ha voluto fare un percorso diverso. Serve rispetto e responsabilità verso il centrodestra. Mettersi all’esterno e fare demagogia finisce per favorire il centrosinistra. Se Vannacci pensa di fare questo è una scelta non condivisibile”.

“Lunedì andremo a presentare un emendamento” al decreto giusto salario “per incentivare ancora di più la crescita salariale dei lavoratori mettendo una norma, che a scadenza del contratto, anche se si rinnova due o tre anni dopo si riprende quanto perso” in modo retroattivo.

“E’ una norma che avevo proposto nel decreto, non credo che ci siano problemi con il ministro Calderone, con i sindacati e con i datori di lavoro. Abbiamo detto no al salario minimo e dobbiamo sostenere il salario dei lavoratori”.

“I dati sul lavoro sono molto confortanti, siamo al 63% di occupati, più di 24 milioni, 27 milioni coloro che hanno versato l’anno scorso i contributi Inps.

Non siamo ancora ai livelli massimi ma è un grande risultato. C’è una situazione economica che deve essere incentivata, ma questo governo ha fatto moltissimo, ha reso strutturale 10 miliardi di taglio di cuneo fiscale. Noi abbiamo creato i presupposti per andare incontro all’aumento del potere salariale dei lavoratori, dicendo no al salario minimo e sostenendo invece la contrattazione e il salario giusto”.

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