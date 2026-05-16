Modena, auto falcia pedoni: 4 feriti gravi. Bloccato un uomo

(Adnkronos) - Un’auto ha falciato alcuni pedoni in centro a Modena. Sono almeno 7 le persone investite: di queste, 4 sono gravi. Un uomo di 31 anni, che era alla guida del veicolo, italiano di origine marocchina, è stato bloccato dalla Polizia. Il 31enne - a quanto si apprende incensurato, na...