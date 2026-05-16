Il sindaco di Modena è giunto sul posto dopo l'investimento: "Qualunque sia la natura è un fatto gravissimo"

Momenti di grande paura ed apprensione a Modena dove un uomo alla guida di un’auto a folle velocità ha falciato numerosi pedoni. Poi il conducente si è avventato contro un passante accoltellandolo. L’area è stata transennata e sul posto sono giunti soccorritori e forze dell’ordine oltre al sindaco della città che ha dichiarato di essere “profondamente colpito, qualunque sia la natura è un fatto gravissimo”.

Auto falcia molti pedoni a Modena: area blindata. La situazione

“Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico, Sono profondamente colpito, qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave”. É quanto dichiarato dal primo cittadino di Modena, Massimo Mezzetti, poco dopo il drammatico episodio avvenuto nel cuore della città.

Un’auto a folle velocità ha travolto alcuni pedoni per poi scendere dal veicolo ed accoltellare un passante intervenuto nel tentativo di fermarlo.

Si tratta di una prima ricostruzione ancora parziale di quanto accaduto in via Emilia a Modena, dove alcune delle persone travolte dal veicolo sono rimaste a terra, soccorse dalle ambulanze del 118 giunte tempestivamente in loco.

Al momento un primo bilancio è di due feriti molto gravi mentre il conducente sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un cittadino italiano di origine straniera, incensurato, e avrebbe circa 30 anni. Non sono chiare, al momento, le ragioni del gesto e se possa trattarsi o meno di un attentato. Nel frattempo l’area è stata isolata utilizzando nasto bianco e rosso per impedire alla folla di avvicinarsi; sono numerose le squadre dei soccorsi presenti insieme alle forze dell’ordine, dai carabinieri alla polizia, fino alla Guardia di Finanza (notizia in aggiornamento)