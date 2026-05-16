Incidente mortale sulla Pontina tra suv e furgone: bilancio drammatico e inda...

Incidente mortale sulla Pontina tra suv e furgone: bilancio drammatico e inda...

Ancora sangue sulla strada statale Pontina, uno degli assi viari più trafficati del Lazio. Un violento incidente tra due veicoli ha provocato una nuova tragedia stradale nel territorio di Latina, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza di questo tratto.

Tremendo incidente tra suv e furgone sulla Pontina: soccorsi, indagini e strada chiusa al traffico

Come riportato da Latina Today, sul posto sono intervenute diverse squadre di emergenza, tra cui il personale sanitario del 118, gli agenti della Polizia Stradale di Latina e del distaccamento di Terracina, oltre agli operatori Anas incaricati della gestione della viabilità. L’autista del furgone è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’incidente potrebbe essere stato causato da un tamponamento, ma saranno i rilievi effettuati dalla Polstrada a chiarire con precisione la dinamica dello schianto.

Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la messa in sicurezza della carreggiata, il tratto della Pontina compreso tra gli svincoli di viale Le Corbusier e Borgo Isonzo è stato completamente chiuso al traffico, causando lunghe code e forti rallentamenti alla circolazione nelle prime ore della giornata.

Tremendo incidente tra suv e furgone sulla Pontina: due morti e un ferito

Drammatico incidente stradale nella prima mattinata di oggi, sabato 16 maggio, lungo la strada statale 148 Pontina, nel territorio comunale di Latina. Lo schianto si è verificato intorno alle 6 sul cavalcavia di viale Picasso, all’altezza del chilometro 71,4, coinvolgendo un suv e un furgone frigorifero che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente. Dopo l’impatto entrambi i mezzi sono finiti contro il guard-rail laterale, riportando danni gravissimi.

Stando alle indiscrezioni di Latina Today, il bilancio è pesante: hanno perso la vita il conducente dell’auto e il passeggero che viaggiava sul furgone. L’urto è stato così forte da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Latina per estrarre le vittime dalle lamiere accartocciate dei veicoli.