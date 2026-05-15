Ex marito ricoverato dopo le estenuanti ricerche: Sonia Bottacchiari e i due figli sono stati rintracciati, mentre le autorità continuano le indagini.

Il caso di Sonia Bottacchiari sparita con i figli si arricchisce di nuovi sviluppi, tra l’allontanamento della donna con i due minori e le conseguenze fisiche che hanno colpito l’ex marito, ricoverato dopo le lunghe e impegnative ricerche per rintracciarli.

Sonia Bottacchiari sparita coi figli, poi rintracciata: indagini in corso

La storia ha avuto origine il 20 aprile, quando Sonia Bottacchiari, 49 anni, è scomparsa da Castell’Arquato insieme ai due figli di 14 e 16 anni e ai quattro cani, partendo inizialmente con l’idea di una breve vacanza in campeggio in Friuli.

Da quel momento non erano più rientrati, facendo scattare la denuncia del padre e l’avvio delle ricerche, concentrate anche nella zona di Tarcento, dove era stata ritrovata l’auto di famiglia.

Dopo settimane di indagini coordinate dalle forze dell’ordine, i tre sono stati rintracciati il 13 maggio e si troverebbero all’estero. Le autorità stanno valutando gli sviluppi della situazione, mentre la Procura ha mantenuto il riserbo per tutelare la posizione della donna, che avrebbe espresso timori di essere individuata.

Nel frattempo sono stati aperti fascicoli per sottrazione consensuale di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, con l’attenzione anche della Procura per i minorenni di Bologna, impegnata a verificare eventuali condizioni di pregiudizio per i ragazzi e possibili interventi del tribunale competente.

Sonia Bottacchiari sparita coi figli, l’ex marito ricoverato: “Ha avuto un malore”

Yuri Groppi, padre dei due adolescenti e ex marito di Sonia Bottacchiari, è stato portato in ospedale dopo un improvviso malore. Come riportato da Il Piacenza, a comunicarlo è stata l’avvocata Federica Obizzi, che lo assiste legalmente: “Yuri Groppi è stato ricoverato stamattina all’Ospedale di Piacenza a seguito di un malore“. Secondo quanto riferito dalla legale, il peggioramento fisico sarebbe collegato allo sforzo prolungato sostenuto nelle ricerche dei figli. In particolare, viene spiegato che: “La situazione è stata determinata dalla fattiva ricerca dei figli da parte del Groppi che lo ha portato a percorrere quasi 10mila chilometri e determinato uno scompenso delle condizioni di salute“.

Dopo il ricovero, l’uomo sarebbe stato dimesso e ha ribadito, tramite il suo avvocato, l’invito alla ex moglie e ai figli “di rientrare con serenità non avendo nulla da rimproverare loro“.