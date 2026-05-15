E' stato arrestato ieri mattina, si tratta del secondo maggiorenne e sesto componente del gruppo che ha commesso l'omicidio all'alba di sabato scorso nel centro della città pugliese.

L’omicidio del bracciante agricolo a Taranto sembra avere finalmente i responsabili del gesto sia quello materiale che il resto del gruppo che ha spinto l’assassino ad agire lo scorso sabato decidendo di togliere la vita all’uomo che stava provando a costruirsi un futuro nel nostro paese.

Cinque ragazzi già in manette

Questa storia è iniziata lo scorso sabato all’alba quando un bracciante agricolo originario del Mali è stato ucciso, sin dopo aver scoperto l’omicidio le forze dell’ordine hanno provato a ricostruire quanto è accaduto.

Nei giorni scorsi sono finiti in arresto 5 ragazzi, quattro di questi sono minorenni di età compresa tra 15 e 16 anni e un maggiorenne di 20 anni.

Il maggiorenne è infatti stato convocato davanti al GIP senza però fornire alcuna risposta agli inquirenti.

Uno dei minorenni, 15enne, ha invece confessato di aver assassinato il bracciante agricolo 35enne, accoltellandolo facendo trovare alle Forze dell’Ordine l’arma del delitto.

Ora in arresto anche il sesto ragazzo del branco

Nella giornata di ieri mattina, 14 maggio, le Forze dell’Ordine hanno arrestato il sesto componente del branco che ha attaccato e colpito a morte Bakari Sako in Piazza Fontana a Taranto.

Il ragazzo arrestato, come riporta Rainews.it, è il secondo maggiorenne del gruppo, si tratta di un ragazzo di 22 anni originiario della città pugliese.

Nei prossimi giorni continueranno gli interrogatori dei responsabili dell’omicidio per comprendere i ruoli interni al branco e stabilire i tipi di pena da comminare.