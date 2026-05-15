Un’irruzione di aria fredda di origine atlantica sta riportando sull’Italia una fase di forte maltempo, con instabilità diffusa e condizioni perturbate su diverse regioni. Temporali, neve a quote basse e un deciso calo delle temperature stanno interessando soprattutto le aree del Centro-Nord. Dopo giorni di clima quasi invernale, però, è atteso un graduale miglioramento nel corso del weekend con il ritorno dell’anticiclone.

Ancora maltempo su alcune regioni: aria fredda e clima quasi invernale

Una vasta ondata di maltempo sta interessando l’intera Penisola, con piogge diffuse, temporali anche intensi, grandinate e un brusco calo delle temperature che sta riportando condizioni quasi autunnali, in alcuni casi addirittura invernali. Il responsabile di questa fase instabile è un’irruzione di aria fredda proveniente dalla Francia e dal Mare del Nord, che sta determinando un peggioramento marcato soprattutto al Centro-Nord.

Per oggi, venerdì 15 maggio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico su diverse aree tra cui Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e parte della Lombardia.

Le precipitazioni risultano più frequenti sulle regioni settentrionali e lungo il versante tirrenico, coinvolgendo anche Sardegna settentrionale e, a tratti, il Sud più esposto come la Campania e la Puglia settentrionale.

Non si escludono fenomeni temporaleschi localmente violenti, accompagnati da forti raffiche di vento e intensa attività elettrica. Sulle Alpi è atteso il ritorno della neve fino a quote insolitamente basse per il periodo, tra i 1.300 e i 1.600 metri, con accumuli significativi sulle Dolomiti. Anche l’Appennino vedrà nevicate ma a quote più elevate.

Il calo termico sarà netto: le massime si manterranno spesso tra 12 e 16°C al Nord e intorno ai 13-15°C anche al Centro, con valori inferiori alle medie stagionali. Sabato 16 la perturbazione continuerà a interessare gran parte del Paese, spostandosi progressivamente verso il Centro-Sud, con instabilità diffusa e ulteriori episodi di maltempo.

Addio maltempo? Ritorno dell’anticiclone tra domenica e la prossima settimana

Il quadro meteorologico inizierà a cambiare a partire dalla fine del weekend. Domenica 17 maggio si prevede un miglioramento più deciso, con l’affermazione di condizioni stabili e cieli via via più sereni su gran parte dell’Italia. Nella fase iniziale della giornata, però, le temperature minime potranno risultare ancora molto basse a causa della notte limpida: valori prossimi ai 2°C tra Bolzano e Aosta e attorno ai 5-6°C anche in alcune zone interne del Centro come Perugia e Arezzo.

Da lunedì la situazione tenderà a stabilizzarsi ulteriormente grazie all’avanzata di un anticiclone che riporterà maggiore soleggiamento e un graduale rialzo termico, proiettando la Penisola verso un contesto più tipicamente primaverile e, a tratti, estivo.

Le condizioni più stabili dovrebbero proseguire almeno per alcuni giorni, anche se non si esclude una possibile nuova fase di instabilità successiva, soprattutto sulle regioni meridionali e adriatiche. In generale, però, la tendenza indica un progressivo ritorno del bel tempo, con giornate più luminose e temperature in ripresa, segnando la fine della fase fredda e perturbata.