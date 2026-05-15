Made in Italy: Oro Saiwa: 70 anni di eccellenza e valore per l'Italia

In occasione della giornata nazionale del Made in Italy 2026, Mondelēz Italia ha celebrato presso il Senato della Repubblica Italiana i 70 anni di Oro Saiwa. L’evento ha evidenziato come il brand sia un pilastro della cultura alimentare italiana, capace di unire tradizione agricola e valore indus...

In occasione della giornata nazionale del Made in Italy 2026, Mondelēz Italia ha celebrato presso il Senato della Repubblica Italiana i 70 anni di Oro Saiwa. L’evento ha evidenziato come il brand sia un pilastro della cultura alimentare italiana, capace di unire tradizione agricola e valore industriale in un modello di sviluppo sostenibile.

Il successo di Oro Saiwa parte dal Piemonte, nello stabilimento di Capriata d’Orba: il brand utilizza oggi grano 100% italiano, tracciato e selezionato, con un approvvigionamento di circa 36.000 tonnellate annue provenienti da oltre 5.000 ettari di campi e 450 aziende agricole. Un ecosistema integrato che garantisce redditività alle comunità agricole, qualità al consumatore e resilienza all’intero sistema.

L’impatto di questo modello è concreto e misurabile: Mondelez genera oltre 510 milioni di euro di valore distribuito lungo la catena e più di 6.700 posti di lavoro sostenuti. Negli ultimi dieci anni, Mondelēz ha investito oltre 60 milioni di euro negli stabilimenti piemontesi per potenziarne efficienza, capacità innovativa e sostenibilità, confermando un impegno industriale di lungo periodo verso il territorio.

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