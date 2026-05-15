Incidente subacqueo alle Maldive: chi erano le vittime e come sono andate le ricerche

Incidente subacqueo alle Maldive: chi erano le vittime e come sono andate le ...

Incidente subacqueo alle Maldive: chi erano le vittime e come sono andate le ...

Una missione di ricerca subacquea alle Maldive si è trasformata in una tragedia che ha colpito la comunità scientifica italiana e le famiglie delle vittime. Cinque persone di nazionalità italiana, tra cui docenti, ricercatori e operatori legati a una crociera scientifica, sono decedute mentre esploravano una grotta sottomarina nell’atollo di Vaavu. Le autorità locali hanno subito avviato le operazioni di soccorso e recupero, coordinate dalla Maldives national defence force e con il supporto della Guardia costiera, di motoscafi e di aerei di ricerca.

La notizia ha suscitato reazioni immediate da parte della Farnesina e del consolato, oltre a un forte cordoglio all’interno del Distav dell’Università di Genova, dove lavoravano e collaboravano alcune delle vittime. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità delle Maldive: gli elementi raccolti indicano che i subacquei hanno tentato l’esplorazione di una cavità che si estende per decine di metri di profondità e che le condizioni meteo nella zona erano complesse.

La dinamica dell’incidente e le ricerche

Secondo le informazioni fornite dalle autorità maldiviane, l’allarme è scattato durante un’immersione di gruppo partita dalla safari boat Duke of York, con circa venti persone a bordo. I soccorsi sono stati attivati quando alcuni subacquei non sono rientrati: la Guardia costiera ha individuato il primo corpo all’interno di una grotta e ritiene che gli altri quattro si trovino nella stessa cavità, che si estende fino a circa 60 metri di profondità.

L’operazione di recupero è stata definita ad altissimo rischio: per questo motivo sono stati dispiegati sommozzatori specializzati, unità navali dedicate e attrezzature tecniche specifiche per interventi in grotte.

Condizioni ambientali e fattori tecnici

Nel sito dell’incidente era in vigore un bollettino meteorologico con venti sostenuti e raffiche significative, elemento che può aver complicato la fase di emergenza e le manovre di recupero. Le grotte marine rappresentano ambienti con rischio elevato per la presenza di passaggi stretti, visibilità variabile e profondità importanti: il loro studio richiede protocolli rigorosi e l’uso di procedure di immersione cave-specifiche. Le autorità competenti stanno valutando tutti gli aspetti tecnici per ricostruire la sequenza degli eventi e comprendere se fattori ambientali, logistici o un problema durante l’esplorazione abbiano contribuito alla tragedia.

Chi erano le vittime e il cordoglio

Tra le persone decedute ci sono la prof.ssa Monica Montefalcone, 51 anni, docente di Ecologia e Scienza subacquea presso l’Università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica che avrebbe compiuto 23 anni il primo giugno. Con loro sono morti anche l’assegnista di ricerca Muriel Oddenino, 31 anni, il neolaureato Federico Gualtieri, 30 anni, e l’operatore e subacqueo professionista Gianluca Benedetti, originario di Padova. L’Università e i colleghi hanno espresso profondo dolore, ricordando l’impegno scientifico e umano dei ricercatori coinvolti.

Testimonianze e ricordi personali

I colleghi e amici hanno tracciato ritratti intensi: Montefalcone è stata descritta come una figura professionale carismatica, con anni di esperienza nelle Maldive e autorevole nelle attività di monitoraggio delle scogliere coralline; Muriel è ricordata per la sua dolcezza e competenza nelle immersioni in grotta; Federico era entusiasta di progetti futuri, tra cui un lavoro in Giappone, e si trovava alle Maldive per attività di tesi e ricerca. Per molti la perdita è stata percepita come una ferita difficile da sanare, e in più sedi si stanno organizzando iniziative per onorare il loro lavoro e la loro memoria.

Impatto sulla ricerca e iniziative di commemorazione

L’incidente colpisce anche progetti scientifici avviati da tempo: la docente coinvolta coordinava da anni le crociere biologiche organizzate da Albatros Top Boat, esperienze che combinavano immersioni, formazione e citizen science. I team di ricerca hanno annunciato che alcune attività proseguiranno e che si dedicheranno pubblicazioni o scoperte future alla memoria delle colleghe scomparse: ad esempio, è stata proposta l’intitolazione di una futura specie descritta grazie ai campionamenti a Muriel. Queste iniziative sottolineano come la comunità scientifica intenda preservare il valore delle ricerche interrotte e ricordare l’impegno delle vittime.

Nel frattempo le autorità italiane, attraverso la Farnesina e il consolato, continuano a seguire le indagini sul posto e a offrire assistenza consolare alle famiglie. Sul piano locale, studenti e colleghi stanno raccogliendo fondi e pianificando gesti simbolici per lasciare un segno negli uffici e nei laboratori del Dipartimento. La vicenda richiama l’attenzione sui rischi legati alle esplorazioni subacquee in ambienti complessi e sulla necessità di protocolli di sicurezza stringenti, senza dimenticare il valore umano e scientifico del lavoro che le vittime portavano avanti con passione.