Crociera a Bordeaux: quarantena per oltre 1.700 persone dopo la morte di un passeggero

Una nave da crociera della Ambassador Cruise Line è stata posta sotto stretta quarantena nel porto di Bordeaux dopo il decesso a bordo di un passeggero anziano e la comparsa di numerosi casi di disturbi intestinali. La decisione delle autorità sanitarie ha riguardato complessivamente oltre 1.700 persone, tra passeggeri ed equipaggio, e ha imposto il divieto di sbarco fino a ulteriori accertamenti.

Il viaggio era partito dalle Shetland il 6 maggio e aveva fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest: è proprio durante la tappa a Brest che si sarebbe registrato il picco dei sintomi l’11 maggio. La nave è poi arrivata nel centro di Bordeaux a mezzogiorno del 12 maggio, quando le autorità hanno avviato i controlli e rimosso le passerelle per impedire la discesa delle persone a bordo.

Cosa è successo a bordo

Secondo le fonti ufficiali, tra i 1.233 passeggeri presenti sull’imbarcazione circa una cinquantina, per lo più cittadini britannici e irlandesi, hanno manifestato sintomi riconducibili a una gastroenterite, in particolare vomito e diarrea. A bordo si trovavano anche 514 membri dell’equipaggio, per cui le misure di contenimento sono state estese a tutti i presenti, arrivando a una popolazione isolata di oltre 1.700 persone.

Le autorità hanno motivato l’intervento con il sospetto di un focolaio e la necessità di evitare possibili contagi a terra.

Sintomi e numeri

I disturbi gastrointestinali sono comparsi in maniera più intensa durante la sosta a Brest l’11 maggio, ma alcuni casi erano già stati segnalati in precedenza. Tra i passeggeri si registra un numero consistente di persone con sintomi lievi o moderati, mentre la vittima è un uomo di 90 anni che è deceduto a bordo e la cui condizione ha fatto scattare immediate indagini epidemiologiche. Le autorità hanno sottolineato la necessità di chiarire se si tratti di un episodio isolato o di un problema diffuso tra alimenti o acqua a bordo.

Indagini sanitarie e ipotesi

Le squadre sanitarie hanno predisposto un ampio piano di indagine che comprende test a tappeto sui campioni raccolti e analisi cliniche per identificare la causa dei sintomi. I primi controlli effettuati a bordo hanno escluso la presenza del norovirus, ma ulteriori esami sono in corso presso l’ospedale universitario di Bordeaux per confermare o escludere definitivamente questa ipotesi. Tra le possibili cause al vaglio c’è anche l’ipotesi di un’intossicazione alimentare, che richiede analisi sulle provviste e sulle procedure di servizio della nave.

Test e risultati

Le autorità sanitarie hanno raccolto campioni biologici e materiali alimentari per esami approfonditi: i risultati preliminari non hanno rilevato immediatamente tracce di norovirus, ma i laboratori ospedalieri continueranno le analisi per identificare agenti patogeni o tossine. Nel contempo, è stato escluso ogni legame con l’hantavirus, riducendo il campo delle possibili cause. Gli operatori parlano di un’approfondita attività di sorveglianza e di un monitoraggio sanitario continuo per i passeggeri sintomatici.

Misure in porto e scenari possibili

All’attracco le autorità hanno deciso di non consentire l’accesso a terra e di tenere la nave isolata finché non saranno disponibili risultati più certi. Le passerelle sono state ritirate e il personale di bordo ha ricevuto indicazioni precise per la separazione dei Casi sospetti. Questo tipo di intervento punta a proteggere la popolazione locale e a permettere agli esperti di condurre un’indagine completa senza rischi di diffusione esterna.

Se gli accertamenti confermeranno un’origine alimentare, l’attenzione si concentrerà su forniture e procedure di cucina; se invece emergerà un agente infettivo, scatteranno misure specifiche di prevenzione e comunicazione sanitaria. Nel frattempo i passeggeri restano sotto osservazione e le autorità hanno rassicurato che gli esiti delle analisi saranno resi noti non appena disponibili, per chiarire le cause dell’episodio e definire i passi successivi.