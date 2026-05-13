TUTTOFOOD 2026, tradizione e innovazione nella salumeria italiana

Milano, 13 mag. (askanews) – Citterio conferma la propria partecipazione a TUTTOFOOD 2026, appuntamento strategico per il settore agroalimentare a livello nazionale e internazionale, in programma a Rho Fiera Milano dall’11 al 14 maggio. Un’occasione importante per rafforzare il posizionamento del brand in Italia e all’estero e cogliere nuove opportunità di sviluppo e collaborazione, mettendo sempre al centro tradizione, innovazione, qualità e trend globali.Il commento di Alessandro Riva, Direttore Marketing Citterio: “Per Citterio è un momento di incontro molto importante con i propri clienti internazionali ed italiani, per presentare quello che è il nuovo posizionamento del brand, che è sempre più vicino al consumatore finale, cercando di fornire gusto, servizio e tradizione.

Il mercato dei consumi in Italia è rimasto piuttosto flat, con un 2025 positivo e una crescita di circa il 3,5%*. Noi siamo andati oltre questa cifra, crescendo dell’8,7%*, quindi guadagnando quota nell’insieme dei mercati che ci contraddistinguono. Il mercato internazionale, invece, gode di una dinamica più positiva, nel senso che le esportazioni continuano a crescere grazie alla forza del Made in Italy: Citterio, infatti, realizza mediamente due terzi del proprio fatturato all’estero”.

Lo spazio per questa edizione 2026 (Padiglione 3 – Stand A01) è caratterizzato da un allestimento di forte impatto visivo, progettato per un’esperienza immersiva e rappresentativa del brand. Un punto di incontro tra il patrimonio storico e il percorso evolutivo del gruppo che, ai prodotti della tradizione, affianca le più recenti innovazioni.Continua Alessandro Riva, Direttore Marketing Citterio: “Abbiamo lavorato su come rendere il salume protagonista di occasioni di grande convivialità nella vita di tutti i giorni: i salumi, infatti, sono in grado di regalare dei momenti di piacere molto semplice, dove al centro troviamo la qualità e il gusto di Citterio.

Inoltre, molto importanti rimangono la praticità e il servizio dei prodotti, per andare incontro alle necessità del consumatore moderno, che si confronta con una quotidianità sempre più dinamica”. L’azienda presenta anche le novità che accompagneranno tutto il 2026, per una visione strategica che punta a consolidare il proprio ruolo di riferimento nel panorama della salumeria italiana nel mondo.Alessandro Riva, Direttore Marketing Citterio, torna a parlare delle innovazioni di prodotto: “A Tuttofood presentiamo diverse novità per il mercato italiano, come il Guanciale a fette, prodotto 100% italiano, che rappresenta una naturale evoluzione di quello che è stato il bacon: un prodotto di successo, apprezzato per la qualità, il gusto e la praticità del servizio offerti. Abbiamo poi tutta una parte snack, sulla quale stiamo andando a costruire un ampliamento della gamma con gusti e modalità di consumo differenti. Infine, per il mercato estero abbiamo presentato una grande novità in termini di affettati: una gamma premium con una vaschetta preformata ed una grafica raffinata, che chiamiamo linea Gourmet, dove sono presenti i migliori salumi della tradizione italiana, di alta qualità”.A questa presenza si affianca anche lo spazio espositivo di Consorzio Italia del Gusto, di cui Citterio è entrata a far parte da quest’anno. Una partecipazione che rafforza il legame con i valori di italianità, innovazione ed eccellenza condivisi con il Consorzio.*Dati Circana – Totale Italia I+S+LSP Affettati, Snack e Cubetti – dicembre 2025 -Vendite a valore