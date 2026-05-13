Rebuild 2026: (Capaccioli), ‘portiamo visione su sostenibilità del costruire’

“Green Building Council ha la necessità di portare, all'interno di una manifestazione importante come Rebuild, anche quest'anno, il proprio contributo su che cosa significa fare sostenibilità, salvaguardia del pianeta e gestione della centralità dell'essere umano nel modo di costruire sostenibi...

“Green Building Council ha la necessità di portare, all’interno di una manifestazione importante come Rebuild, anche quest’anno, il proprio contributo su che cosa significa fare sostenibilità, salvaguardia del pianeta e gestione della centralità dell’essere umano nel modo di costruire sostenibile, ma che abbia al centro anche una serie di altri parametri che rendono inevitabilmente focale i temi dei dibattiti che vengono affrontati all’interno di Rebuild”.

Così Fabrizio Capaccioli, Presidente di Green Building Council Italia, alla dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

https://www.youtube.com/watch?v=09oEcvVjiIw