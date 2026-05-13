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Caso Garlasco, consulente della difesa di Sempio: "Due giorni di colloqui per Andrea, ribadisce di essere innocente"

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(Adnkronos) – Al termine della perizia personologica parla la genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio: “Abbiamo valutato tutto quello che c’era nel fascicolo”. 

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