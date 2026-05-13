Home > Flash news > Caso Garlasco, consulente della difesa di Sempio: "Due giorni di colloqui per... Caso Garlasco, consulente della difesa di Sempio: "Due giorni di colloqui per Andrea, ribadisce di essere innocente" © Riproduzione riservataultimora (Adnkronos) – Al termine della perizia personologica parla la genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio: “Abbiamo valutato tutto quello che c’era nel fascicolo”. — cronaca webinfo@adnkronos.com (Web Info) di Adnkronos Pubblicato il 13 Maggio 2026 alle 15:21