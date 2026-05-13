Home > Video > Marcucci (Kedrion):"Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri... Marcucci (Kedrion):"Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni" Il Presidente di Kedrion Biopharma Paolo Marcucci sui primi 25 anni dell'azienda, sull'espansione del sito di Bolognana e sulle partnership pubblico-privato intraprese con Ministero ed enti locali... di Adnkronos Pubblicato il 13 Maggio 2026 alle 13:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il Presidente di Kedrion Biopharma Paolo Marcucci sui primi 25 anni dell’azienda, sull’espansione del sito di Bolognana e sulle partnership pubblico-privato intraprese con Ministero ed enti locali https://www.youtube.com/watch?v=CS7nzkultOk