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Marcucci (Kedrion):"Know how e radicamento sul territorio la forza dei nostri 25 anni"

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Il Presidente di Kedrion Biopharma Paolo Marcucci sui primi 25 anni dell'azienda, sull'espansione del sito di Bolognana e sulle partnership pubblico-privato intraprese con Ministero ed enti locali...

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Il Presidente di Kedrion Biopharma Paolo Marcucci sui primi 25 anni dell’azienda, sull’espansione del sito di Bolognana e sulle partnership pubblico-privato intraprese con Ministero ed enti locali

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