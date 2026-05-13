Lite tra Manzini e Lucarelli: la verità sul periodo radiofonico emersa dopo il GF Vip

Dopo la puntata in prime time del Grande Fratello Vip su Canale 5, Francesca Manzini ha raccontato un episodio radiofonico che Selvaggia Lucarelli ha prontamente smentito via Instagram

Dopo la puntata in prime time del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5, uno scambio informale tra concorrenti ha riacceso un vecchio episodio professionale che coinvolge Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli. La discussione è nata mentre Francesca chiacchierava con Raimondo Todaro, ricordando i rapporti lavorativi del passato e riferendo un aneddoto che ha subito sollevato dubbi sull’accuratezza dei fatti.

Il racconto ha messo sotto i riflettori il confine tra collaborazione e responsabilità nella gestione di un progetto radiofonico, oltre a riportare alla ribalta le dinamiche che spesso accompagnano i legami professionali nel mondo dello spettacolo. In poche ore è arrivata la replica diretta di Lucarelli, che ha usato i social per chiarire la sua versione.

Il racconto di Manzini: un addio professionale

Parlando con Todaro, Manzini ha affermato di aver lavorato con Selvaggia Lucarelli circa dieci anni fa in una nota emittente radiofonica e di essere stata allontanata da quel progetto. La versione emersa in Casa descrive un rapporto breve: alcune partecipazioni a trasmissioni e poi la fine della collaborazione, raccontata dall’imitatrice come un vero e proprio licenziamento.

La parola è forte e ha confuso alcuni telespettatori, perché porta con sé l’idea di un rapporto contrattuale formale che, a quanto risulta, non sarebbe mai esistito.

Il contesto professionale

È importante distinguere tra essere ospite di un programma e essere un dipendente: nel caso descritto da Manzini, la partecipazione era limitata a interventi radio e non a un ruolo assunto dalla conduttrice. Il termine licenziamento evoca procedure lavorative e responsabilità contrattuali che, secondo i fatti ricostruiti, non corrispondono al tipo di collaborazione effettivamente avvenuta.

La replica pubblica di Selvaggia Lucarelli

Nella mattinata di mercoledì 13 maggio, dopo aver appreso il racconto fatto in diretta, Selvaggia Lucarelli ha risposto con una storia su Instagram. Con tono ironico ha spiegato di avere invitato Manzini a intervenire nel suo programma radiofonico perché facesse delle imitazioni, ma ha precisato che non c’è mai stata alcuna assunzione e che lei stessa aveva un contratto per quel progetto, senza potere di assumere o licenziare personale.

Le parole chiave della smentita

Lucarelli ha sottolineato che la presenza di Manzini era sporadica — due o tre partecipazioni, a quanto ha scritto — e che la decisione di non richiamarla è nata da ragioni editoriali e di metodo: l’ospite, a suo avviso, si presentava convinta di poter improvvisare senza preparare testi. Ha quindi negato l’ipotesi di averla mai assunta o licenziata, rimettendo i termini della vicenda sul piano della scelta editoriale piuttosto che su quello del rapporto di lavoro.

Il confronto in diretta e le accuse incrociate

Prima della ricostruzione radiofonica, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, si era già acceso uno scontro tra Manzini e Lucarelli su altri temi: l’opinionista aveva infatti espresso dubbi sulla storia sentimentale che l’imitatrice racconta di avere all’esterno della Casa. Nel dibattito televisivo sono riemerse definizioni durissime da parte di Lucarelli, che ha descritto Francesca come una figura capace di creare caos e di prosciugare le energie altrui.

Il ruolo di Raimondo Todaro

Nel mezzo della controversia è intervenuto anche Raimondo Todaro, che ha ricordato di conoscere Lucarelli per anni per il lavoro a Ballando con le Stelle e ha confermato di avere un rapporto schietto con Manzini. Todaro si è difeso dall’accusa di essersi legato in modo strategico a Francesca, spiegando che il loro rapporto è caratterizzato da sincerità e critiche reciproche, non da un’intesa costruita ad arte per ragioni di copione.

La vicenda mette in luce come la comunicazione tra colleghi nel mondo dello spettacolo possa essere fraintesa e amplificata: una partecipazione radiofonica saltata non equivale necessariamente a un licenziamento, mentre i chiarimenti arrivati in tempo reale sui social contribuiscono oggi più che mai a rimettere ordine nelle versioni dei fatti.