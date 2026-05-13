La nave da crociera era arrivata da Brest ieri sera, 12 maggio 2026: ecco che cosa è successo.

Oltre mille passeggeri sono in quarantena a bordo di una nave da crociera nel porto di Bordeaux dopo la morte di uno di loro per sospetta gastroenterite. I dettagli.

Francia, muore a bordo di una nave da crociere: sospetta gastroenterite

A bordo della nave dell’Ambassador Cruise Line, partita da Shetland il 6 maggio scorso, un passeggero di 90 anni è morto per sospetta gastroenterite.

La nave da crociera ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest, prima di arrivare al porto di Bordeaux, dal quale sarebbe dovuta ripartire per la Spagna. A seguito della morte del passeggero, per paura di un focolaio, gli oltre mille altri passeggeri sono stati messi in quarantena a bordo della nave.

Francia, oltre mille passeggeri bloccati su una nave da crociera a Bordeaux: cosa è successo

A far scattare le misure precauzionali a bordo della nave da crociera è stata la morte di un uomo di 90 anni, per sospetta gastroenterite. Tra i 1.233 passeggerei, una cinquantina di britannici e irlandese avrebbe manifestato i sintomi compatibili alla gastroenterite che ha causato la morte dell’anziano. A bordo ci sono anche 514 membri dell’equipaggio.

Le autorità sanitaria hanno una serie di test a tappeto per rilevare l’eventuale presenza di novavirus. Sarebbe stato escluso qualsiasi collegamento con l’hantavirus.