Oltre mille passeggeri sono in quarantena a bordo di una nave da crociera nel porto di Bordeaux dopo la morte di uno di loro per sospetta gastroenterite. I dettagli.
Francia, muore a bordo di una nave da crociere: sospetta gastroenterite
A bordo della nave dell’Ambassador Cruise Line, partita da Shetland il 6 maggio scorso, un passeggero di 90 anni è morto per sospetta gastroenterite.
La nave da crociera ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest, prima di arrivare al porto di Bordeaux, dal quale sarebbe dovuta ripartire per la Spagna. A seguito della morte del passeggero, per paura di un focolaio, gli oltre mille altri passeggeri sono stati messi in quarantena a bordo della nave.
Francia, oltre mille passeggeri bloccati su una nave da crociera a Bordeaux: cosa è successo
A far scattare le misure precauzionali a bordo della nave da crociera è stata la morte di un uomo di 90 anni, per sospetta gastroenterite. Tra i 1.233 passeggerei, una cinquantina di britannici e irlandese avrebbe manifestato i sintomi compatibili alla gastroenterite che ha causato la morte dell’anziano. A bordo ci sono anche 514 membri dell’equipaggio.
Le autorità sanitaria hanno una serie di test a tappeto per rilevare l’eventuale presenza di novavirus. Sarebbe stato escluso qualsiasi collegamento con l’hantavirus.