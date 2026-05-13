Accuse di tratta e arresto chiesto per Evo Morales: cosa succede in Bolivia

La scena politica boliviana è stata nuovamente scossa dall’annuncio della Procura, che ha avanzato la richiesta di una pena detentiva di 20 anni per l’ex presidente Evo Morales. L’imputazione riguarda una presunta vicenda avvenuta nel 2015, quando l’ex capo dello Stato sarebbe stato coinvolto in una relazione con una ragazza di 16 anni, dalla quale sarebbe nata una figlia.

Di fronte a questa accusa, il giudizio pubblico e quello giudiziario si sono rapidamente intrecciati, rendendo la vicenda un tema centrale del dibattito nazionale.

Il tribunale locale ha reagito alla mancata comparizione dell’imputato dichiarandolo in ribellione e disponendo provvedimenti di cattura che coinvolgono anche la madre della giovane. Le autorità giudiziarie descrivono il quadro accusatorio come supportato da una vasta documentazione: la Procura parla infatti di oltre 170 prove e 39 testimonianze.

Contemporaneamente, la vicenda ha acceso una forte attenzione dell’opinione pubblica e dei sostenitori dell’ex presidente, con ripercussioni immediate sulla stabilità sociale in diverse aree del Paese.

Le accuse e il quadro processuale

Secondo l’accusa, la fattispecie contestata rientrerebbe nella nozione di tratta aggravata di persone, poiché sarebbe coinvolto lo scambio di una minore per ottenere benefici.

In particolare, gli inquirenti sostengono che i genitori avrebbero consegnato la ragazza all’allora presidente in cambio di favori politici e vantaggi economici. Questo elemento, se provato, configurerebbe una dinamica che va oltre una semplice relazione privata, inquadrandosi invece in un presunto uso di potere e di scambio di risorse a fini personali o di influenza.

Prove e testimonianze

La Procura ha reso noto di aver raccolto un corpus probatorio consistente: più di 170 elementi e decine di dichiarazioni che, a suo avviso, consoliderebbero l’impianto accusatorio. In sede investigativa questi materiali vengono trattati come fonti utili per ricostruire tempi, contatti e possibili benefici connessi all’evento. Dal punto di vista della difesa, tuttavia, la quantità di prove non equivale automaticamente a una verità giudiziaria: è sul valore probatorio e sulla credibilità delle testimonianze che si giocheranno le fasi successive del processo.

La risposta di Morales e le rivendicazioni politiche

L’ex leader del Movimiento al Socialismo ha respinto con forza tutte le imputazioni, denunciando una presunta persecuzione politica e ribadendo il diritto a un processo imparziale. Morales ha chiesto il rispetto della presunzione d’innocenza e ha invitato le autorità giudiziarie a garantire procedure trasparenti. La sua posizione pubblica è stata quella di un dirigente che si dichiara vittima di una campagna mirata a minare la sua credibilità e il sostegno popolare, una narrativa che risuona tra i suoi seguaci.

Il ruolo della difesa e le richieste

Gli avvocati dell’ex presidente hanno annunciato l’intenzione di contestare le accuse punto per punto, sottolineando lacune procedurali e richiamando l’attenzione su eventuali vizi nelle indagini. La strategia difensiva punta a dimostrare che i fatti, così come descritti dalla Procura, non resisterebbero a un esame rigoroso in aula, e richiede che siano rispettati i diritti fondamentali dell’imputato durante tutto il procedimento.

Contesto sociale e reazioni sul territorio

Nel contesto nazionale la vicenda ha provocato tensioni diffuse: l’ex presidente è rimasto nel suo territorio di riferimento, il Chapare nella regione di Cochabamba, dove gode della protezione dei sostenitori locali. Le proteste contro il governo attuale sono aumentate, con decine di manifestazioni e decine di blocchi stradali segnalati in varie località, espressione di un malessere che si somma alle divisioni politiche già esistenti.

Possibili sviluppi e conseguenze

La situazione giudiziaria e politica potrebbe evolvere in diversi modi: dall’avvio del processo con udienze pubbliche fino a scenari di scontro più accentuato tra sostenitori e avversari. Le autorità centrali, guidate dall’amministrazione del presidente Rodrigo Paz, si trovano a gestire una fase delicata che richiede equilibrio fra azione legale e gestione dell’ordine pubblico. L’esito del procedimento avrà ripercussioni non solo sul destino personale di Morales, ma anche sull’equilibrio politico e sociale del paese.